На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий ВСУ

В пятницу, 27 августа, в результате вражеского обстрела на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Он получил ранение несовместимое с жизнью.

Об этом сообщается в Facebook оперативно-тактической группировки "Восток". Вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников.

Командование ООС выразило соболезнования родным и близким погибшего. Пока что его имя не называют.

О действиях росийстких наемников было сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

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Напомним, 24 августа в День Независимости на Донбассе от пули пророссийского снайпера погиб украинский военный, старший сержант Вячеслав Питько. Ему было всего 48 лет. Дома у него остались супруга и дочь-школьница. Вячеслав на фронт ушел добровольцем с самых первых дней войны.

23 августа в результате вражеского огня погиб украинский защитник Александр Аксенов из Борисполя. Младший сержант получил вражескую пулю во время несения службы на взводном опорном пункте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в День Независимости украинские военные вместе с жителями Донецкой и Луганской областей и волонтерами запустили сине-желтые флаги в сторону оккупированных территорий.