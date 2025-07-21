Нашли мертвым в бассейне: в Испании в ЖК, где убили летчика Кузьминова, загадочно погиб экс-чиновник МВД Украины

В жилом комплексе испанского города Ла-Вильяхойоса 29 июня обнаружили тело 61-летнего гражданина Украины. Впоследствии стало известно, что погибшим является Игорь Грушевский – бывший чиновник подразделения по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины.

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Как сообщает испанское издание El Español, это стало вторым громким случаем смерти в этом районе – более 500 дней назад там был убит российский пилот-дезертир Максим Кузьминов. Оба события произошли в пределах жилого комплекса Cala Alta, что потрясло местную общину.

Что известно о смерти Грушевского в Испании

Грушевский, который был руководителем отдела по борьбе с преступностью, был найден в бассейне в Ла-Виле. Отмечается, что после 21:30 29 июня мужчина плавал в общественном бассейне, к которому имел доступ как новый домовладелец после приобретения квартиры в блоке 1 несколько месяцев назад.

Вскоре после этого сосед-украинец и несколько молодых людей, проходивших через места общего пользования, нашли его лицом вниз и без пульса. Они быстро вытащили его из воды и провели сердечно-легочную реанимацию, но, как и парамедики, направленные на место происшествия, не смогли спасти ему жизнь.

Обстоятельства его смерти вызвали сомнения у соседей. Некоторые считают, что он мог перенести сердечный приступ или инсульт, другие же опасаются, что это было очередное преступление.

Украинец не имел признаков насилия, но из одного уха текла кровь, поэтому гипотезу об инсульте больше всего поддерживают жители, которые считают маловероятным, что он утонул в бассейне глубиной не более 1,5 метра.

Многие жители не знали, чем занимался Грушевский раньше. Из почти 20 соседей, которых опросили журналисты, только один знал его имя и то, что он работал в борьбе с организованной преступностью.

На самом деле большинство даже не владели информацией о том, что его тело было найдено несколько недель назад в бассейне, где они сейчас плавают.

Кто такой Игорь Грушевский

Грушевский занимал высокую должность в Министерстве внутренних дел Украины в 1990-х годах. Его идентифицировали как руководителя и уполномоченного представителя по регистрации юридических лиц Департамента борьбы с организованной преступностью МВД Украины в Черкасской и Кировоградской областях в 1993 году.

Этот орган был официально расформирован в 2015 году в рамках масштабной реформы полиции. На его месте была создана нынешняя Национальная полиция Украины с целью искоренения прошлых коррупционных практик и приведения ее к европейским стандартам. Также подразделение, которое взяло на себя многие функции бывшего УБОП, – это Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Службы безопасности Украины (СБУ).

Учитывая возраст и недавнее приобретение квартиры в Испании, предполагается, что он вышел на пенсию и переехал в этот район Ла-Вильяхойоса, известного своей большой общиной граждан Украины и России.

Что предшествовало смерти Грушевского

Особого подозрения добавляет тот факт, что смерть произошла в том же жилом комплексе, где 13 февраля 2024 года был убит российский пилот-дезертир Максим Кузьминов. Киллеры сделали 12 выстрелов возле гаража, а затем переехали жертву своей машиной.

И хотя официально не сообщается о связи между этими событиями, совпадение места и времени заставляет говорить о вероятном вмешательстве спецслужб РФ.

В ГУР МО Украины подтвердили, что Кузьминов мертв. Тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что бывшему российскому военному предлагали оставаться на территории нашей страны. По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, пилот уехал в Испанию по собственному желанию.

В NYT написали, что украинские разведчики предупреждали россиянина, что его жизнь в опасности, но он проигнорировал все предупреждения.

Кузьминов в 2023 году перегнал боевой вертолет Ми-8 на подконтрольную Украине территорию, за что получил щедрое вознаграждение. После этого он поселился в Испании под новым именем, однако его нашли и ликвидировали российские агенты.

Дело о его убийстве до сих пор рассматривается в испанском суде. Теперь, когда еще один украинец погиб в этом же районе при непонятных обстоятельствах, жители не могут избавиться от тревоги и догадок о новой спецоперации.

Как сообщал OBOZ.UA, полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича убили двое агентов российских спецслужб, которые попали в Украину из Молдовы. Исполнителями были граждане Азербайджана, связанные с криминальными группировками РФ, – Гулализада Хагани (непосредственный киллер) и Нармин Гулиева (обеспечение).

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