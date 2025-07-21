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Нашли мертвым в бассейне: в Испании в ЖК, где убили летчика Кузьминова, загадочно погиб экс-чиновник МВД Украины

Екатерина Дутик
Криминальные новости
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В Испании в ЖК, где убили летчика Кузьминова, загадочно погиб экс-чиновник МВД Украины

В жилом комплексе испанского города Ла-Вильяхойоса 29 июня обнаружили тело 61-летнего гражданина Украины. Впоследствии стало известно, что погибшим является Игорь Грушевский – бывший чиновник подразделения по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины.

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Как сообщает испанское издание El Español, это стало вторым громким случаем смерти в этом районе – более 500 дней назад там был убит российский пилот-дезертир Максим Кузьминов. Оба события произошли в пределах жилого комплекса Cala Alta, что потрясло местную общину.

Что известно о смерти Грушевского в Испании

Грушевский, который был руководителем отдела по борьбе с преступностью, был найден в бассейне в Ла-Виле. Отмечается, что после 21:30 29 июня мужчина плавал в общественном бассейне, к которому имел доступ как новый домовладелец после приобретения квартиры в блоке 1 несколько месяцев назад.

Нашли мертвым в бассейне: в Испании в ЖК, где убили летчика Кузьминова, загадочно погиб экс-чиновник МВД Украины

Вскоре после этого сосед-украинец и несколько молодых людей, проходивших через места общего пользования, нашли его лицом вниз и без пульса. Они быстро вытащили его из воды и провели сердечно-легочную реанимацию, но, как и парамедики, направленные на место происшествия, не смогли спасти ему жизнь.

Обстоятельства его смерти вызвали сомнения у соседей. Некоторые считают, что он мог перенести сердечный приступ или инсульт, другие же опасаются, что это было очередное преступление.

Нашли мертвым в бассейне: в Испании в ЖК, где убили летчика Кузьминова, загадочно погиб экс-чиновник МВД Украины

Украинец не имел признаков насилия, но из одного уха текла кровь, поэтому гипотезу об инсульте больше всего поддерживают жители, которые считают маловероятным, что он утонул в бассейне глубиной не более 1,5 метра.

Многие жители не знали, чем занимался Грушевский раньше. Из почти 20 соседей, которых опросили журналисты, только один знал его имя и то, что он работал в борьбе с организованной преступностью.

На самом деле большинство даже не владели информацией о том, что его тело было найдено несколько недель назад в бассейне, где они сейчас плавают.

Кто такой Игорь Грушевский

Грушевский занимал высокую должность в Министерстве внутренних дел Украины в 1990-х годах. Его идентифицировали как руководителя и уполномоченного представителя по регистрации юридических лиц Департамента борьбы с организованной преступностью МВД Украины в Черкасской и Кировоградской областях в 1993 году.

Этот орган был официально расформирован в 2015 году в рамках масштабной реформы полиции. На его месте была создана нынешняя Национальная полиция Украины с целью искоренения прошлых коррупционных практик и приведения ее к европейским стандартам. Также подразделение, которое взяло на себя многие функции бывшего УБОП, – это Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Службы безопасности Украины (СБУ).

Учитывая возраст и недавнее приобретение квартиры в Испании, предполагается, что он вышел на пенсию и переехал в этот район Ла-Вильяхойоса, известного своей большой общиной граждан Украины и России.

Что предшествовало смерти Грушевского

Особого подозрения добавляет тот факт, что смерть произошла в том же жилом комплексе, где 13 февраля 2024 года был убит российский пилот-дезертир Максим Кузьминов. Киллеры сделали 12 выстрелов возле гаража, а затем переехали жертву своей машиной.

Нашли мертвым в бассейне: в Испании в ЖК, где убили летчика Кузьминова, загадочно погиб экс-чиновник МВД Украины

И хотя официально не сообщается о связи между этими событиями, совпадение места и времени заставляет говорить о вероятном вмешательстве спецслужб РФ.

Нашли мертвым в бассейне: в Испании в ЖК, где убили летчика Кузьминова, загадочно погиб экс-чиновник МВД Украины

В ГУР МО Украины подтвердили, что Кузьминов мертв. Тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что бывшему российскому военному предлагали оставаться на территории нашей страны. По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, пилот уехал в Испанию по собственному желанию.

В NYT написали, что украинские разведчики предупреждали россиянина, что его жизнь в опасности, но он проигнорировал все предупреждения.

Кузьминов в 2023 году перегнал боевой вертолет Ми-8 на подконтрольную Украине территорию, за что получил щедрое вознаграждение. После этого он поселился в Испании под новым именем, однако его нашли и ликвидировали российские агенты.

Дело о его убийстве до сих пор рассматривается в испанском суде. Теперь, когда еще один украинец погиб в этом же районе при непонятных обстоятельствах, жители не могут избавиться от тревоги и догадок о новой спецоперации.

Как сообщал OBOZ.UA, полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича убили двое агентов российских спецслужб, которые попали в Украину из Молдовы. Исполнителями были граждане Азербайджана, связанные с криминальными группировками РФ, – Гулализада Хагани (непосредственный киллер) и Нармин Гулиева (обеспечение).

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