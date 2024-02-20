'Точно был бы здесь защищен': Данилов заявил, что российскому летчику Кузьминову предлагали остаться в Украине

Убитому в Испании российскому летчику Максиму Кузьминову предлагали оставаться в Украине. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в таком случае Кузьминов был бы защищен.

При этом он добавил, что люди, имеющие отношение к тем или иным событиям, должны быть бдительными. Об этом Данилов рассказал в комментарии УП.

Секретарь СНБО отметил, что сейчас пока рано делать поспешные выводы, ведь необходимо дождаться информации о подробностях произошедшего в Испании убийства. Тем не менее Данилов заявил, что такие люди как Кузьминов должны были заботиться о безопасности.

Кроме того, Данилов рассказал, что Украина предлагала российскому летчику оставаться в нашей стране. По словам секретаря СНБО, в таком случае Кузьминов точно был бы защищен.

"Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен. И я не думаю, что они так здесь могли бы бесчинствовать, как это произошло в Испании", – заявил Данилов.

Напомним, в Испании убили российского летчика Максима Кузьминова, который пошел на сотрудничество с Силами обороны Украины и в августе 2023 года угнал свой вертолет на территорию Харьковщины. Заявляется, что бывшего военнослужащего РФ киллеры убили 12 выстрелами, а затем переехали своей машиной.

Позже представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что в Испании действительно нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова. Также в украинской разведке отметили, что пилот выехал в Испанию по собственному желанию.

Как сообщал OBOZ.UA, операцию "Синица" организовало ГУР Минобороны Украины. Пилот Максим Кузьминов во время одного из полетов своего Ми-8 приземлился в Харьковской области. Два других члена экипажа не знали о происходящем и были ликвидированы. В ГУР рассказали, что работа над операцией продолжалась в течение шести месяцев. Разведчики получили российский вертолет, а также детали к истребителям Су-27, Су-30СМ, которые он перевозил.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!