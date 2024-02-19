В Испании нашли мертвым российского пилота, угнавшего военный вертолет для ВСУ – СМИ

В Испании 13 февраля якобы убили российского летчика Максима Кузьминова, который пошел на сотрудничество с Силами обороны Украины и в августе 2023 года угнал свой вертолет на территорию Харьковщины. Заявляется, что бывшего военнослужащего РФ киллеры убили 12 выстрелами, а затем переехали своей машиной.

Об этом заявило пророссийское издание Il Corrispondente, ссылаясь на информацию от чиновника гражданской гвардии Испании. Журналисты этого СМИ открыто раскритиковали Кузьминова и написали, что "предатели долго не живут".

Убийство произошло в городе Ла-Вильяхойос на автостоянке одного из жилых кварталов. Авто, из которого киллеры открыли огонь, позже обнаружили примерно в 20 км от побережья в Эль-Кампельо. Оно было сожженным.

В теле нашли не менее пяти пуль. По некоторым данным, выстрелов было 12.

О преступлении написал ряд испанских СМИ, но личность убитого они не раскрывали. В некоторых медиа заявляли, что жертва – "33-летний украинец". Однако возраст Кузьминова – 28 лет.

Вечером 19 февраля представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что пилот мертв. "Можем подтвердить факт смерти", – заявил он в комментарии OBOZ.UA.

Одним из первых о вероятной личности убитого написал малоизвестный проект Eureka News со ссылкой на источники в нацгвардии. У этого ресурса нет собственного сайта, только аккаунт в X (Twitter) и Telegram-канал.

Российские медиа подхватили новость об "убийстве Максима Кузьминова", активно распространяя информацию о "мести".

Отец летчика-оккупанта Никиты Кирьянова, который был ликвидирован при спецоперации "Синица" (угоне вертолета Ми-8), 19 февраля прокомментировал новости об "убийстве Кузьминова". Он заявил, что пока не верит в эти сообщения и хочет "в любом случае дождаться официально подтверждения".

Операцию "Синица" организовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Пилот Максим Кузьминов во время одного из полетов своего Ми-8 приземлился в Харьковской области. Два других члена экипажа не знали о происходящем. Они были ликвидированы.

В ГУР рассказали, что работа над операцией продолжалась в течение шести месяцев. Разведчики получили российский вертолет, а также детали к истребителям Су-27, Су-30СМ, которые он перевозил.

Заявлялось, что семья летчика заранее покинула территорию России. Некоторое время они находились в Украине.

Как писал OBOZ.UA, ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов назвал приземление российского Ми-8 на аэродром в Харьковской области одной из самых успешных спецопераций ведомства за всю историю Украины. В августе Буданов говорил, что пилот вертолета намерен оставаться в нашей стране.

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