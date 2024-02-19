В ГУР подтвердили смерть российского пилота, угнавшего военный вертолет для ВСУ: подробности

В Испании действительно нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова. В прошлом году именно он перегнал в Украину вертолет Ми-8.

Информацию об этом сообщил комментарии OBOZ.UA представитель ведомства Андрей Юсов. В понедельник, 19 февраля, ее распространили испанские СМИ.

"Факт смерти установлен. Можем подтвердить эту информацию", – заявил представитель разведки в ответ на слухи о смерти Кузьминова, добавив, что пилот выехал в Испанию по собственному желанию.

Напомним, российский пилот Максим Кузьминов во время операции "Синица", которая проходила под руководством украинской разведки, 9 августа 2023 перегнал вертолет Ми-8 с российской территории и сдался ГУР.

Вылетев из Курского аэропорта Харьковской области, примерно в 20 километрах от границы, он пролетел на предельно низкой высоте 5-10 метров в режиме радиомолчания, а затем приземлился в месте, которое указала украинская разведка.

В ГУР рассказали, что работа над операцией продолжалась в течение шести месяцев. Разведчики получили российский вертолет, а также детали к истребителям Су-27, Су-30СМ, которые он перевозил. Кузьминов, в свою очередь, как сообщали наши источники в ГУР, получил вознаграждение в 500 тысяч евро.

Как писал OBOZ.UA, ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов назвал приземление российского Ми-8 на аэродром в Харьковской области одной из самых успешных спецопераций ведомства за всю историю Украины. В августе Буданов говорил, что пилот вертолета намерен оставаться в нашей стране.

Ранее стало известно о том, что в Испании 13 февраля убили российского летчика Максима Кузьминова, который пошел на сотрудничество с Силами обороны Украины. Сообщалось, что бывшего военнослужащего РФ киллеры убили 12 выстрелами, а затем переехали на своей машине.

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