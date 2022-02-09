Нардепы предложили закрыть уголовное производство по Трухину: ГБР и ОГП объяснили, что мешает

Депутаты Верховной Рады предложили закрыть уголовное производство по факту ДТП с нардепом Александром Трухиным, поскольку результат инцидента – получение тремя пострадавшими легких телесных повреждений. В этих случаях предусмотрена административная, а не уголовная ответственность.

Этот факт на заседании правоохранительного комитета парламента подтвердил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев. Заседание состоялось в среду, 9 февраля и транслировалось на YouTube.

Кроме того, было озвучено, что расследование должны передать Национальной полиции, которая и должна выписать штраф по статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Почему производство еще не закрыли?

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Сухачев объяснил, что существует несколько нюансов, почему производство не закрывают. По его словам, ГБР до сих пор не знает, кто находился за рулем в момент аварии. Он подтвердил, что по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы было установлено, что трое участников ДТП получили легкие телесные повреждения.

"Действительно, мы не установили последствий, за которые предусмотрена уголовная ответственность, но мы и не установили находящегося за рулем лица. Поэтому мы не можем прекратить уголовное производство для того, чтобы применить административную практику", – сказал он.

Представитель Офиса генерального прокурора со своей стороны добавил, что уголовное производство еще расследуется в том числе и потому, что один из пострадавших под собственную ответственность покинул больничное учреждение и отбыл за границу. Следователи не знают, какой диагноз ему поставили в результате, и не могут вызвать его на допрос.

"По меньшей мере, его нужно допросить и понять, что он не проходил лечения, состояние его здоровья не менялось и остановиться на той судебно-медицинской экспертизе, которая есть сейчас. В противном случае потребовать дополнительные медицинские документы и назначить окончательную экспертизу для того чтобы не было никаких вопросов к следствию", – сказал он.

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь", заместитель председателя комитета Григорий Мамка также задал вопрос, добросовестно ли охраняли место ДТП патрульные полицейские, почему они сразу не составили протокол о легких телесных повреждениях и зачем в таком случае проводились экспертизы. Он отметил, что необходимо проводить служебное расследование.

"Если результат по судебно-медицинским экспертизам – легкие телесные повреждения, то вы не должны дальше расследовать производство, не следует ожидать заключения экспертиз. Отсутствие события преступления – четко и ясно говорит закон. Какая полная объективность? Что устанавливать, кто был за рулем? События нет. Если нет события преступления, то отсутствие лица, которое его совершило", – сказал он.

Представитель ОГП со своей стороны отметил, что прокуроры ГБР не выявили никаких нарушений и не высказывали замечаний по поводу работы полицейских. "На сколько я понимаю, когда передавали материалы из полиции в ГБР, прокуроры изучали эти материалы и лично мне они не высказывали каких-либо замечаний", – сказал он.

Отметим, что директор ГБР сообщил, что некоторые камеры видеонаблюдения зафиксировали пребывание за рулем автомобиля человека в красной одежде. "Этим лицом оказался Склема Виктор Васильевич (помощник депутата Полтавского областного совета. – Ред.)", – сказал он.

Напомним:

Трухина 2 февраля исключили из партии "Слуга народа". Это произошло на следующий день после публикации видео с места ДТП. На нем нардеп пытался "договориться" с полицейскими, а также "решить" вопросы с министром внутренних дел.

Со своей стороны генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против Трухина. В ГБР, которое расследует ДТП, сказали, что у них не было обнародованных материалов.