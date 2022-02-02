Патрульному предлагали взятку в $150 тыс., чтобы "замять" дело: Аваков раскрыл новые детали ДТП с Трухиным

Марина Погорилко
Расследования
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Трухин пытался подкупить полицейского, чтобы 'замять' дело с ДТП

Патрульному полицейскому Сергею Петрику, который оформлял ДТП с участием нардепа Александра Трухина, предлагали взятку в размере $150 тыс. Правоохранитель отказался и сделал свою работу.

Об этом в Facebook сообщил экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он отметил, что эта сумма превышает зарплату патрульного за 20 лет.

"Его достоинство оказалось выше, чем у тех миллионеров, которые пытались замять дело Трухина", – подчеркнул Аваков.

Экс-чиновник поблагодарил всю Патрульную полицию и самого Петрика за службу, отметив, что гордится такими сотрудниками.

"Как же важно, что бы в полиции работали Петрики, а не трухины", – написал бывший министр.

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В то же время он отметил, что очень стыдно, что государство не может обеспечить таким людям достойную зарплату и призвал пересмотреть бюджет Украины и выделить средства военным, полицейским, пограничникам и спасателям.

Патрульному предлагали взятку в размере $150 тыс, чтобы "замять" дело дело с Трухиным

Напомним: издание "Украинская правда" опубликовало видео, где Трухин пытался "договориться" с полицейскими на месте ДТП, а также говорил, что "решит" вопросы с министром внутренних дел.

Кроме того, политик обещал, что потом он отблагодарит правоохранителя. В ответ полицейский пытался объяснить, что за такое предусмотрена уголовная ответственность.

В свою очередь в МВД прокомментировали видео с места ДТП с Трухиным, подчеркнув, что все попытки представлять суть дела так, что нардеп якобы пытался "договориться" с министром внутренних дел Украины, не соответствуют действительности. Полицейские добросовестно выполнили свои должностные обязанности по документированию этой аварии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в "Слуге народа" призвали нардепа Александра Трухина покинуть и фракцию, и партию. Это произошло после того, как было обнародовано видео с нагрудной камеры полицейского с места ДТП с участием политика;

  • 2 февраля народный депутат Александр Трухин был исключен из партии "Слуга народа". Глава политсилы также призвала фракцию СН в Верховной Раде как можно скорее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Трухина для принятия решения;

  • после этого фракция "Слуга народа" инициировала внеочередное заседание ВР, в частности, из-за ситуации вокруг ДТП с народным депутатом от этой фракции Александром Трухиным. Также будут рассмотрены дела в отношении ряда других нардепов.

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