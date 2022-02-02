Патрульному предлагали взятку в $150 тыс., чтобы "замять" дело: Аваков раскрыл новые детали ДТП с Трухиным
Патрульному полицейскому Сергею Петрику, который оформлял ДТП с участием нардепа Александра Трухина, предлагали взятку в размере $150 тыс. Правоохранитель отказался и сделал свою работу.
Об этом в Facebook сообщил экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он отметил, что эта сумма превышает зарплату патрульного за 20 лет.
"Его достоинство оказалось выше, чем у тех миллионеров, которые пытались замять дело Трухина", – подчеркнул Аваков.
Экс-чиновник поблагодарил всю Патрульную полицию и самого Петрика за службу, отметив, что гордится такими сотрудниками.
"Как же важно, что бы в полиции работали Петрики, а не трухины", – написал бывший министр.
В то же время он отметил, что очень стыдно, что государство не может обеспечить таким людям достойную зарплату и призвал пересмотреть бюджет Украины и выделить средства военным, полицейским, пограничникам и спасателям.
Напомним: издание "Украинская правда" опубликовало видео, где Трухин пытался "договориться" с полицейскими на месте ДТП, а также говорил, что "решит" вопросы с министром внутренних дел.
Кроме того, политик обещал, что потом он отблагодарит правоохранителя. В ответ полицейский пытался объяснить, что за такое предусмотрена уголовная ответственность.
В свою очередь в МВД прокомментировали видео с места ДТП с Трухиным, подчеркнув, что все попытки представлять суть дела так, что нардеп якобы пытался "договориться" с министром внутренних дел Украины, не соответствуют действительности. Полицейские добросовестно выполнили свои должностные обязанности по документированию этой аварии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в "Слуге народа" призвали нардепа Александра Трухина покинуть и фракцию, и партию. Это произошло после того, как было обнародовано видео с нагрудной камеры полицейского с места ДТП с участием политика;
2 февраля народный депутат Александр Трухин был исключен из партии "Слуга народа". Глава политсилы также призвала фракцию СН в Верховной Раде как можно скорее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Трухина для принятия решения;
после этого фракция "Слуга народа" инициировала внеочередное заседание ВР, в частности, из-за ситуации вокруг ДТП с народным депутатом от этой фракции Александром Трухиным. Также будут рассмотрены дела в отношении ряда других нардепов.