Показания не сошлись, но взятку никто не предлагал: в ГБР озвучили новые данные по делу о ДТП с Трухиным

Полицейские, которых допросили в Государственном бюро расследований, не подтвердили получение предложений о взятке от народного депутата Александра Трухина после ДТП с его участием. Повторная дача показаний состоялась 7-8 февраля.

Об этом сообщил директор ГБР Алексей Сухачев на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, которое транслировалось в YouTube. По его словам, полицейские также не предоставили информацию о том, кто именно находился за рулем автомобиля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Во время повторного допроса полицейские сообщили, что лично им денежные средства в качестве неправомерной выгоды не предлагали", – отметил Сухачев.

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Он утверждает, что ранее Нацполиция на запрос следователя ГБР предоставила информацию о якобы отсутствии записи с нагрудного регистратора полицейского. Это могло повлиять на установление объективных обстоятельств ДТП.

Следователи ГБР инициировали проведение Нацполицией служебного расследования.

Также, по словам Сухачева, должен расследоваться факт "непринятия мер для надлежащего сохранения следов на месте события", так как после ДТП Трухин беспрепятственно осматривал водительское сиденье.

Директор ГБР добавил, что некоторые камеры видеонаблюдения зафиксировали пребывание за рулем автомобиля человека в красной одежде.

"Этим лицом оказался Склема Виктор Васильевич (помощник депутата Полтавского областного совета, – Ред.)", – сказал он.

Напомним, экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что патрульному полицейскому Сергею Петрику, который оформлял ДТП с участием Трухина, предлагали взятку в размере $150 тыс. Правоохранитель отказался и сделал свою работу.

Этот момент также есть на видео с нагрудной камеры, обнародованном 1 февраля. Трухин пытался "договориться" с полицейскими на месте ДТП, а также говорил, что "решит" вопросы с министром внутренних дел.

Как сообщал OBOZREVATEL, против Трухина открыли уголовное производство за попытку дать взятку правоохранителям. Расследование будут проводить детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.