Нардепу Тищенко продлили круглосуточный домашний арест: новые подробности

Суд продлил меру пресечения народному депутату Украины Николаю Тищенко, которого подозревают в незаконном лишении свободы человека. Он будет находиться под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного средства контроля до 16 ноября 2024 года.

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Об этом сообщили в Telegram Офисе генерального прокурора Украины. Нардеп подозревается в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре. Санкция статьи, инкриминируемой парламентарию, предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в июне 2024 года в центе Днепра группа мужчин в камуфляже и балаклавах напала на военнослужащего в гражданской одежде, когда тот гулял с ребенком на проспекте Яворницкого. Пострадавшим оказался доброволец, боец специального подразделения ГУР Kraken Дмитрий "Сын" Павлов. Нападающими были охранники народного депутата Николая Тищенко.

25 июня парламентария посетили детективы ДБР и представители Офиса генпрокурора. Нардепу сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы экс-военного в Днепре, в доме депутата провели обыски. В тот же день Печерский суд Киева избрал Тищенко меру пресечения и 19 августа продлил ее еще на месяц.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Когда Тищенко избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 25 июня, электронный браслет ему надели не сразу. Это вызвало бурю негодования в обществе. В Офисе генпрокурора объяснили, что для этого были определенные причины.

– Охраннику народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко Константину Цубери в Печерском райсуде Киева избрали меру пресечения 26 июня. Его отправили под стражу в течение двух месяцев без права внесения залога.

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