Охраннику Тищенко избрали меру пресечения: он пытался сорвать заседание. Фото и видео

Охраннику народного депутата Николая Тищенко Константину Цубере в Печерском райсуде Киева избрали меру пресечения. Его отправили под стражу на два месяца без права внесения залога.

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Соответствующее решение суд вынес в среду, 26 июня. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

"По ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора суд отправил под стражу на 2 месяца без права внесения залога участника нападения на бывшего военного в Днепре. Мужчина подозревается в пытках и незаконном содержании потерпевшего", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что защита Цуберы не появилась на заседании. Подозреваемый начал кричать в зале и требовал привести его адвоката, говорил, что его судят незаконно и угрожал, что нанесет себе вред – порежет вены.

Из-за поведения подозреваемого суд перенесли. Прокуроры просили в виде меры пресечения избрать содержание под стражей без права залога.

По данным следствия, Цубер был в группе людей, которые по приказу народного депутата задержали и избили бывшего военнослужащего ВСУ.

Напомним, 25 июня Печерский суд Киева избрал меру пресечения для народного депутата Украины от "Слуги народа" Николая Тищенко, подозреваемого в противоправном лишении свободы бывшего военнослужащего ВСУ. Его отправили под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

В ГБР сообщили, что нардеп подозревается в противоправном лишении свободы бывшего военнослужащего ВСУ. Обыски провели также у помощницы Тищенко. В настоящее время нардепу грозит до 5 лет заключения. В то же время, следствие не исключает, что в процессе досудебного расследования могут выясниться другие обстоятельства и быть объявлены дополнительные подозрения в уголовном производстве.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 июня Тищенко посетили детективы ДБР и представители Офиса генерального прокурора. Ему сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы эксвоенного в Днепре, в доме депутата провели обыски. В присутствии следственной группы нардеп разбил свой телефон, чтобы не отдать его детективам как вещественное доказательство.

– Ранее Тищенко заявил, что не имеет никакой охраны, а в произошедшем в Днепре конфликте его окружали "неравнодушные люди и общественные организации". Ни одну из таких организаций он так и не назвал.

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