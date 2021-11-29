Нападение на журналистов 'Схем': суд отложил рассмотрение дела против сотрудников Укрэксимбанка. Фото

Голосеевский районный суд Киева отложил рассмотрение дела о нападении сотрудников Укрэксимбанка на журналистов проекта "Схемы". Новое заседание состоится 30 ноября, начало в 9:45.

Об этом сообщает "Суспільне". Также суд отказал в отводе главного прокурора, на котором настаивали адвокаты пострадавших.

По их мнению, прокурор Лишненко с середины октября "начал странно себя вести" и "фактически перестал руководить процессом сбора доказательств".

В то же время защита обвиняемых настаивала на возвращении обвинительного акта, но адвокаты пострадавших заявили, что для этого нет оснований.

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Напомним, что обвиняемыми по делу о нападении на журналистов являются бывший глава правления банка Евгений Мецгер, директор департамента информационной политики Владимир Пикалов, директор деппартамента банковской безопасности Игорь Тельбизов, начальник управления внутренней безопасности Олег Осипов.

Ранее набсовет Укрэксимбанка уволил Тельбизова и Осипова, которые были восстановлены в должности и вернулись в банк под аплодисменты других сотрудников финучреждения.

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