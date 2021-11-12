Аплодисменты не помогли: напавших на журналистов 'Схем' все же уволили из Укрэксимбанка

Наблюдательный совет Укрэксимбанка уволил директора департамента безопасности финучреждения Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова. Оба они были восстановлены в должности после скандала с нападением на журналистов и вернулись под аплодисменты.

Об этом сообщается на сайте банка 12 ноября. В пресс-релизе говорится, что оба своими действиями показали неспособность выполнять обязанности и непонимание кодекса этики и корпоративных ценностей.

В набсовете решили, что пребывания указанных сотрудников банка на должностях создает угрозу для всей системы безопасности финучреждения, его стабильности и несет репутационные риски.

В свою очередь член набсовета Укрэксимбанка Виктория Страхова выразила надежду, что нардепы смогут принять новый Кодекс законов о труде, чтобы после увольнения за нарушение этических норм не было возможности восстановиться.

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Напомним, что возвращение Тельбизова на работу сопровождалось аплодисментами работников банка. Сам он назвал заявил, что это был "краш-тест".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналисты программы "Схемы" опубликовали полное расследование о государственном Укрэксимбанке. В рамках подготовки к нему они взяли интервью у главы учреждения Евгения Мецгера, которое закончилось нападением на них.

Конфликт начался из-за вопросов о выдаче банком многомиллионного кредита на покупку ТРЦ SkyMall в Киеве, которые разозлили главу финучреждения.