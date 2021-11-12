Восстановленного в должности сотрудника Укрэксимбанка встретили на работе аплодисментами. Видео

Восстановленный в должности директор департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игорь Тельбизов, который участвовал в задержании журналистов программы "Схемы", триумфально вернулся на работу. Сотрудники встретили его продолжительными аплодисментами.

Видео возвращения Тельбизова опубликовал в Facebook народный депутат Гео Лерос. По его словам, топ-менеджер зашел в главный офис банка под бешеные овации и улюлюкания, как настоящий герой (чтобы посмотреть запись, доскролльте до конца страницы).

"Он не воевал на фронте, не спасал жизнь, он пытал журналистов, чтобы вытереть кассету с интервью главы правления банка Мецгера", – напомнил Лерос.

На видео Тельбизов взял слово и заявил, что "более крутой краш-тест нельзя было пройти ни в одной организации".

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"Он прямо передает привет от Мецгера, как от их монарха. Стыдно смотреть на сотрудников банка, которые приветствуют насилие, как какие-то дикари", – добавил нардеп.

Напомним, двух сотрудников Укрэксимбанка, применивших силу против журналистов программы "Схемы" в здании финучреждения, возобновили в должности. Приказ о их возвращении на работу был подписан 9 ноября.

Помимо Тельбизова, это начальник управления внутренней безопасности банка Олег Осипов.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты программы "Схемы" опубликовали полное расследование о государственном Укрэксимбанке. В рамках подготовки к нему они взяли интервью у главы учреждения Евгения Мецгера, которое закончилось нападением на них.

Конфликт начался из-за вопросов о выдаче банком многомиллионного кредита на покупку ТРЦ SkyMall в Киеве, которые разозлили главу финучреждения.

В итоге о подозрении сообщено четырем лицам: Мецгеру, руководителю службы безопасности Укрэксимбанка Игорю Тельбизову, директору департамента информационной политики банка Владимиру Пикалову и начальнику управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны этого же финучреждения.

Набсовет Укрэксимбанка 11 октября уволил Мецгера с должности главы правления банка. На его место назначен Сергей Ермаков.

Также СБУ начала расследование о финансировании терроризма по данным журналистов.