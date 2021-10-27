СБУ расследует финансирование терроризма Укрэксимбанком по материалам 'Схем'. Видео

В Офисе генерального прокурора открыли уголовное производство по статье о финансировании терроризма акционерным обществом "Государственный экспортно-импортный банк Украины" (Укрэксимбанк). Это произошло после обнародования журналистского расследования "Схем" о многомиллионном валютном кредите, выданном госфинучреждением.

Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление СБУ. Об этом рассказали в ОГП в ответ на запрос "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео расследования от 7 октября, доскролльте новость до конца).

По данным ведомства, производство было открыто после обращений народных депутатов. Последние в документе ссылались на материал программы "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и канала "UA:Первый") "Мецгер, "ДНР", SkyMall и $60 миллионов".

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Расследователи выяснили, что именно такую сумму кредита государственный Укрэксимбанк выдал фирмам бизнесмена, чья компания ведет деятельность на временно оккупированной территории Донбасса и платит налоги так называемым властям "ДНР". При этом как гарантию возврата этих средств финансовое учреждение взяло под залог объект с сомнительной ценностью и надежностью – киевский ТРЦ SkyMall, за который уже более 10 лет продолжается борьба в нескольких юрисдикциях.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что прокурор 19 октября открыл производство по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма, совершенного организованной группой в особо крупном размере, что имело тяжелые последствия). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL:

журналисты программы "Схемы" опубликовали полное расследование о государственном Укрэксимбанке. В рамках подготовки к нему они взяли интервью у главы учреждения Евгения Мецгера, которое закончилось нападением на них.

Конфликт начался из-за вопросов о выдачи банком многомиллионного кредита на покупку ТРЦ SkyMall в Киеве, которые разозлили Мецгера.

В настоящее время досудебное расследование по данному инциденту осуществляет полиция Голосеевского района Киева. О подозрении сообщено четырем лицам: Мецгеру, руководителю службы безопасности Укрэксимбанка Игорю Тельбизову, директору департамента информационной политики банка Владимиру Пикалову и начальнику управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны этого же финучреждения.