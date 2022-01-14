Суд по делу 'житомирского стрелка' снова перенесли: мужчину срочно госпитализировали. Фото

В пятницу, 14 января, в Богунском районном суде Житомира продолжилось заседание по делу об убийстве семерых ветеранов АТО, в котором обвиняют Анатолия Захаренко. Подозреваемому стало плохо прямо в зале суда.

Об этом передает корреспондент OBOZREVATEL. У Захаренко подскочило давление до 205/170, медики поставили диагноз – гипертонический криз и сердечный приступ (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Мужчину экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.

Суд принял решение перенести заседание на 17 января.

Перед тем, как Захаренко стало плохо, суд начал допрос экспертов по делу, в частности, судмедэксперта. Оказалось, что в проведенной экспертизе есть некоторые разногласия.

Накануне адвокаты обвиняемого подали ходатайство об отводе коллегии судей из-за якобы грубых нарушений во время допроса свидетелей. Но в удовлетворении ходатайства им отказали.

Напомним, 22 мая 2020 года вблизи села Новоселица Житомирской области владелец озерного водохранилища Захаренко расстрелял семерых человек. Все расстрелянные – Владислав Мамиченко, Андрей Москалец, Владимир Куприянов, Эскендер Османов, Роман Ханенко, Александр Белоус, Виталий Вульчин и выживший Вадим Федюнин – в разное время служили добровольцами в зоне АТО.

Как сообщил тогда заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, на берегу пруда отдыхала компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз ловить рыбу. Всего, по данным следствия, их было 9 человек, включая арендатора пруда.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 (Умышленное убийство двух и более человек) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

14 сентября состоялось судебное разбирательство по делу "житомирской бойни". OBOZREVATEL вел трансляцию из зала заседаний, где тогда собрались вдовы погибших на рыбалке мужчин. Заседание было перенесено на новую дату из-за неявки одного из потерпевших. После этого заседание еще несколько раз переносили.

Скандальная ситуация возникла из-за того, что в деле появился новый адвокат и подал ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Это приводит к затягиванию процесса.

Как сообщал OBOZREVATEL,после судебного заседания по делу "житомирского стрелка" в июне супруга одного из погибших Инна Вульчин рассказала, как обвиняемый Анатолий Захаренко менял версии от допроса к допросу.

2 августа суд продлил меру пресечения "житомирскому стрелку" Захаренко. Мужчина будет находиться под стражей. Родственники и знакомые погибших требовали пожизненного наказания для подозреваемого.