Суд принимает новое решение по делу "житомирского стрелка", убившего семь человек. Фото (обновляется)

В четверг, 13 января, в Богунском районном суде Житомира началось заседание по делу об убийстве семерых ветеранов АТО, в котором обвиняют Анатолия Захаренко. Во время заседания планируется допросить свидетелей трагедии.

Подробности рассказывает корреспондент OBOZREVATEL из зала суда. Захаренко инкриминируют преступление по статье 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что на одной из предыдущих заседаний возникла скандальная ситуация из-за того, что в деле появился новый адвокат и подал ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Это приводит к затягиванию процесса.

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Примечательно, что суд должен был допросить свидетелей на заседании 30 декабря. Однако тогда ни один свидетель так и не явился в суд.

На данный момент обвиняемого Захаренко завели в помещение, где проходит суд. Коллегия судей начала заседание.

Напомним, 22 мая 2020 года вблизи села Новоселица Житомирской области владелец озерного водохранилища Захаренко расстрелял семерых человек. Все расстрелянные – Владислав Мамиченко, Андрей Москалец, Владимир Куприянов, Эскендер Османов, Роман Ханенко, Александр Белоус, Виталий Вульчин и выживший Вадим Федюнин – в разное время служили добровольцами в зоне АТО.

Как сообщил тогда заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, на берегу пруда отдыхала компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз ловить рыбу. Всего, по данным следствия, их было 9 человек, включая арендатора пруда.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 (Умышленное убийство двух и более человек) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

14 сентября состоялось судебное разбирательство по делу "житомирской бойни". OBOZREVATEL вел трансляцию из зала заседаний, где тогда собрались вдовы погибших на рыбалке мужчин. Заседание было перенесено на новую дату из-за неявки одного из потерпевших. После этого заседание еще несколько раз переносили.

Скандальная ситуация возникла из-за того, что в деле появился новый адвокат и подал ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Это приводит к затягиванию процесса.

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