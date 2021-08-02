Суд принял новое решение по 'житомирскому стрелку', убившему семь человек: подробности

В Житомире Богунский районный суд 2 августа продлил меру пресечения "житомирском стрелку" Анатолию Захарченко, которого обвиняют в убийстве семи человек в мае 2020 года. Мужчина будет находится под стражей.

Хотя сторона защиты настаивала на том, что в день убийства он действовал в рамках самообороны. Об этом сообщил журналист OBOZREVATEL с места события (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На прошлом заседании говорилось, что в этот раз суд готовится вынести окончательное решение по делу. Однако произошла смена коллегии судей.

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Поэтому в этот раз на заседании рассматривался вопрос только о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

В связи с новым составом судей, адвокаты говорят о возможности начала нового рассмотрения дела, но окончательный вердикт еще не принят.

Напомним: после судебного заседания по делу "житомирского стрелка" в июне жена одной из жертв Инна Вульчин рассказала, как обвиняемый Анатолий Захаренко менял версии от допроса к допросу. По ее словам, сначала мужчина заявлял, что на его нападали чуть ли не с ножом. Затем, когда у подозреваемого появился адвокат, прозвучала версия, что гости задумали его убить, но перед тем пошли спать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в ночь на 22 мая 2020 года в районе села Новоселица Житомирской области были застрелены семь человек. По подозрению в убийстве задержан владелец местного водоема Анатолий Захаренко.

По версии следствия, сначала Захаренко убил двоих знакомых, которые находились рядом, затем начал расстреливать шестерых спящих. Одному удалось убежать в лес, добраться до села и затем вызвать полицию.

Среди убитых были бойцы батальона м. Кульчицкого и в/ч 3018 Нацгвардии.