Суд со скандалом перенес заседание по делу "житомирского стрелка", убившего семь человек. Все подробности

Мирослав Семенюк
Расследования
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Суд со скандалом перенес заседание по делу 'житомирского стрелка', убившего семь человек. Все подробности

Богунский районный суд Житомира принял новое решение по делу "житомирского стрелка" Анатолия Захаренко, которого обвиняют в убийстве семи человек в мае 2020 года. Заседание решили перенести на 24 ноября.

Подробности того, что происходило во время рассмотрения дела, рассказал журналист OBOZREVATEL с места событий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, 24 ноября суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения Захаренко. Сторона обвинения просит оставить его под стражей еще на 60 суток.

Также рассмотрение дела решено отложить на 3 декабря и предоставить защите обвиняемого все необходимые документы.

Видео дня

Скандальная ситуация возникла из-за того, что в деле появился новый адвокат и подал ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Это приводит к затягиванию процесса.

Подозреваемый идет под конвоем.
Зал заседания .
Ожидание судебного постановления.
Захаренко в стеклянной клетке.
Анатолий Захаренко.

За что судят Захаренко

В ночь на 22 мая 2020 года в районе села Новоселица Житомирской области были застрелены семь человек. По подозрению в убийстве задержан владелец местного водоема Анатолий Захаренко.

По версии следствия, сначала Захаренко убил двоих знакомых, которые находились рядом, затем начал расстреливать шестерых спящих. Одному удалось убежать в лес, добраться до села и затем вызвать полицию.

Все расстрелянные – Владислав Мамиченко, Андрей Москалец, Виталий Вульчин, Владимир Куприянов, Эскендер Османов, Роман Ханенко, Александр Белоус и выживший Вадим Федюнин – в разное время служили добровольцами в зоне АТО. Среди убитых были бойцы батальона им. Кульчицкого и в/ч 3018 Нацгвардии.

Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.115 (Умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. На месте происшествия нашли много оружия.

Сам Захаренко заявил, что у него возникла ссора с гостями и ему угрожали. Экспертизы, проведенные в рамках следствия, подтвердили, что в момент преступления подозреваемый был трезвым и вменяемым.

Аэроснимок места трагедии с полицейского квадрокоптера
Место, где отдыхала компания
По подозрению в убийстве задержан владелец местного водоема
Захаренко убил двоих знакомых, которые находились рядом
Затем начал расстреливать шестерых спящих
Среди убитых были бойцы батальона им. Кульчицкого и в/ч 3018 Нацгвардии
Сам Захаренко заявил, что у него возникла ссора с гостями и ему угрожали

Как сообщал OBOZREVATEL, после судебного заседания по делу "житомирского стрелка" в июне жена одной из жертв Инна Вульчин рассказала, как обвиняемый Анатолий Захаренко менял версии от допроса к допросу.

По ее словам, сначала мужчина заявлял, что на его нападали чуть ли не с ножом. Затем, когда у подозреваемого появился адвокат, прозвучала версия, что гости задумали его убить, но перед тем пошли спать.

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