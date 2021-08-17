На кадрах последних минут жизни мэра Кривого Рога заметили несостыковку с одеждой. Фото 18+

На видео и фото с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, получившего смертельное огневое ранение в собственном доме 15 августа, нашли несоответствия. Якобы на записи с камер наблюдения мужчина без носков, а на снимках, сделанных после смерти, – с носками.

На несостыковку со внешним видом умершего указали в сети, передает ТСН. Так, пользователи заметили, что на видео последних минут жизни городской глава Кривого Рога ходит по дому в тапочках на босую ногу (чтобы посмотреть изображения, доскролльте страницу до конца).

На обнародованных фотографиях мертвого мужчины, где он лежал рядом с оружием на пороге дома, видно: на ногах у него темные высокие носки.

"Вопрос: "Откуда взялись носки?" – обеспокоил пользователей сети. Ответы на него не смогли предоставить во время брифинга полиции в Днепре руководители полиции области", – сказано в материале.

Добавим, что фрагмент в средине видео вырезан, а на записи сбита дата съемки.

Осторожно, кадры 18+!

В полиции рассматривают три версии случившегося: убийство, самоубийство (в том числе доведение до суицида) или неосторожное обращении с оружием.

Примечательно, что в доме нашли две записки, но ни в одной конкретно не сказано о намерении покончить с жизнью.

Более детально о карьере и скандалах погибшего политика можно почитать в нашем материале.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Правоохранителей на место гибели Павлова вызвал его помощник. Он приехал к домовладению в селе Вольное по просьбе жены чиновника.