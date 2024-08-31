На трассе Киев – Одесса столкнулись легковушка и грузовик: погиб ребенок, много пострадавших. Фото

В Одесской области в пятницу, 30 августа, произошла смертельная авария – легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате ужасного ДТП погиб ребенок.

Видео дня

Об этом сообщили на сайте Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области. Трагедия произошла на трассе Киев – Одесса, вблизи населенного пункта Егоровка.

В легковом автомобиле находились шесть человек, все получили травмы; один ребенок погиб.

"Двое детей и один взрослый доставлены в больницу. Еще двоим взрослым оказана помощь на месте", – говорится в сообщении.

На месте работала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП следственного управления ГУНП в Одесской области. "Устанавливаются полные обстоятельства того, что произошло", – добавили правоохранители.

Ранее сообщалось, что 23 августа на Волыни произошло ДТП, в результате которого пострадали дети. Они находились в одном из двух автомобилей, столкнувшихся в Старовиживской громаде. Девочки в возрасте от 7 до 13 лет госпитализированы.

А на Прикарпатье произошло ДТП с участием двух легковушек. В результате столкновения погибли два человека, еще двое получили ранения.

В городе Тетиев Киевской области водитель легковушки сбил женщину и ее малолетнюю дочь. В результате ДТП пешеходы были травмированы – их госпитализировали в больницу. Всего в Киевской области с 1 января по 31 июля было зафиксировано 1065 ДТП с пострадавшими. В результате этих аварий погибли 102 человека.

Как сообщил OBOZ.UA, 28 августа автомобиль с народным депутатом от "Слуги народа" Игорем Копытиным попал в дорожно-транспортное происшествие на трассе Киев – Одесса. В результате аварии парламентарий был госпитализирован.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Vibe . Не ведитесь на фейки!