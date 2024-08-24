На Волыни в ДТП пострадали трое детей: появились подробности и фото с места аварии

К вечеру 23 августа на Волыни произошло ДТП, в результате которого пострадали дети. Они находились в одном из двух автомобилей, столкнувшихся в Старовижевской громаде.

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Девочки в возрасте от 7 до 13 лет были госпитализированы. Подробности и фото с места аварии обнародовали на Facebook-странице Главного управления ГСЧС Украины в Волынской области.

По данным чрезвычайников, два автомобиля столкнулись на автодороге между селами Седлище и Буцынь, входящими в Старовижевскую громаду.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое детей, которые находились в одном из транспортных средств. Девочек 2011, 2015 и 2017 годов рождения с ушибами и подозрением на перелом в ноги у одной из них медики доставили в медучреждение Ковеля", – говорится в сообщении.

На месте аварии работали спасатели 16 ДПРЧ поселка Старая Выжевка.

"Они отсоединили аккумуляторную батарею в поврежденном транспортном заведении, чтобы предотвратить вероятное возгорание, и оказывали помощь медикам непосредственно на месте происшествия", – рассказали в региональном управлении ГСЧС.

Напомним, ранее стало известно о смертельном ДТП в Киеве: элитный внедорожник протаранил отбойник, в результате столкновения пассажир авто вылетел в окно и погиб.

Также сообщалось, что на Прикарпатье произошло ДТП с участием двух легковушек. В результате столкновения погибли два человека, еще двое получили ранения.