На Прикарпатье произошло ДТП с участием двух легковушек: есть погибшие и пострадавшие. Фото

Днем 19 августа в Ивано-Франковской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения погибло два человека, еще двое получили ранения.

Видео дня

Тела погибших из авто пришлось извлекать спасателям. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Сообщение о ДТП на линию 101 поступило в 12:07. Транспортные средства столкнулись на автодороге Н-09 Мукачево – Львов вблизи села Тязов. К месту вызова немедленно были направлены спасатели.

На месте аварии сотрудники ГСЧС с помощью специнструментов деблокировали двух пострадавших, а также тела двух погибших из изуродованных в результате столкновения транспортных средств. Раненых госпитализировали.

Кроме того, на месте происшествия спасатели отсоединили клеммы аккумуляторных батарей транспортных средств, чтобы предотвратить возникновение пожара. К ликвидации последствий ДТП были привлечены 18 спасателей и 4 единицы техники. Также на месте происшествия работала мобильно-оперативная группа и психолог ГУ ГСЧС в области.

По предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля – Opel и Skoda. Все обстоятельства данного происшествия устанавливаются правоохранителями.

Напомним, в Черновицкой области полицейские задержали водителя, который устроил дорожно-транспортное происшествие и пытался сопротивляться правоохранителям. Нарушителем оказался 42-летний священнослужитель. Он сел за руль грузовика в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 июля на трассе Львов – Тернополь столкнулись рейсовый автобус и легковушка. В результате аварии от полученных травм погиб водитель автомобиля Subaru.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!