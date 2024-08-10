Погибли более 100 человек: в полиции рассказали о состоянии аварийности на Киевщине за последние 7 месяцев

В Киевской области с 1 января по 31 июля было зафиксировано 1065 ДТП с пострадавшими. В результате этих аварий погибли 102 человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Чаще всего причинами аварий было нарушение безопасной скорости движения.

"Аварийность в цифрах: статистика дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в Киевской области за 7 месяцев этого года. С 1 января по 31 июля 2024 года на территории Киевской области было зафиксировано 1065 ДТП с пострадавшими, в которых 1354 человека получили повреждения, а 102 – погибли", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе патрульной полиции, основными причинами аварий за этот период являются:

превышение безопасной скорости движения (250 ДТП с потерпевшими);

нарушение правил маневрирования (209 ДТП с потерпевшими);

нарушение правил проезда перекрестков (91 ДТП с потерпевшими);

несоблюдение дистанции (71 ДТП с потерпевшими);

управление транспортным средством в состоянии опьянения (49 ДТП с потерпевшими);

превышение установленной скорости движения (37 ДТП с потерпевшими);

нарушение правил проезда пешеходных переходов (36 ДТП с потерпевшими).

"Соблюдайте ПДД – ведь это залог безопасности для вас и других участников дорожного движения", – призвали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи села Дыбинцы Киевской области в четверг, 8 августа, произошла авария с участием автомобилей Mazda и Mercedes. В результате ДТП погибли супруги, а 14-летний мальчик госпитализирован в больницу.

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