Нардеп Копытин попал в ДТП: его госпитализировали. Фото

Поздним вечером в среду, 28 августа, автомобиль с народным депутатом от "Слуги народа" Игорем Копытиным попал в дорожно-транспортное происшествие на трассе Киев – Одесса. В результате аварии парламентарий был госпитализирован.

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Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции. Там отметили, что ДТП произошло около 23:00 в городе Белая Церковь на 78 км автодороги М-05 Киев – Одесса в направлении Киева.

В сообщении правоохранителей говорится, что авто Toyota Land Cruiser Prado с номерным знаком КА3573МС, совершило наезд на бетонное препятствие. Как отметили спасатели, по прибытию на место вызова ими было установлено, в результате ДТП в салоне зажало два человека.

Спасатели осуществили отключение аккумулятора и с помощью комбинированного электрического инструмента деблокировали 2 пострадавших, которых в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение города Белая Церковь.

В результате находившийся на пассажирском сидении ДТП народный депутат Копытин получил закрытую травму грудной клетки, закрытую травму живота, закрытый перелом костей предплечья правой верхней конечности. Предварительный диагноз потерпевшего – перелом позвоночника. Он госпитализирован в Белоцерковскую городскую больницу №2.

Водитель автомобиля также получил телесные повреждения. А именно закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом позвоночника поясничного отдела, он госпитализирован в ту же больницу. По факту ДТП следователи начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Позже на странице нардепа в Facebook появилось подтверждение информации о ДТП. Парламентарий и его водитель в тяжелом состоянии, они получили серьезные травмы.

"Все подробности – позже. Всем, кто волновался, – благодарность. От семьи Игоря Копытина – просьба к общественности и СМИ отнестись с пониманием к ситуации. Не распространять информацию и диагнозы со ссылкой на "собственные источники". Детям и жене сейчас нелегко, дополнительные вопросы могут травмировать близких.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в воскресенье, 25 августа, на проспекте Валерия Лобановского произошла авария с участием автомобиля такси и легковушки. В результате ДТП пострадали три человека.

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