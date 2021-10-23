На Полтавщине авто вылетело в кювет и перевернулось: водитель погиб на месте. Фото

23 октября близ села Гетманка, Полтавского района легковой автомобиль Subaru выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся. В результате ДТП один человек погиб и один травмирован.

Как сообщила Национальная полиция Украины в Полтавской области, авария произошла около 9:30. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа полиции. Пассажирка с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение.

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Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь на 14 октября в Полтаве произошло столкновение авто Hyundai Accent с автомобилем "Газель". Легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с ГАЗом. Водитель "Хюндай" от полученных ран скончался в больнице. Два его пассажира остались живы.

А 11 октября, на трассе Киев – Харьков – Довжанский на Полтавщине перевернулся автобус с 24 людьми. Одиннадцать получили травмы различной степени тяжести. Среди них и водитель, который впоследствии скончался в больнице.

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