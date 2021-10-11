На Полтавщине перевернулся пассажирский автобус, много пострадавших. Фото

Утром понедельника, 11 октября, на трассе Киев – Харьков – Довжанский в Полтавской области перевернулся автобус с 24 людьми. Одиннадцать из них получили травмы различной степени тяжести.

ДТП произошло около 06:40 на 174 километре автодороги возле села Карпиловка Лубенского района. Об этом информирует отдел коммуникации полиции Полтавщины (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Автобус, за рулем которого находился 56-летний мужчина, следовал из Луганщины в столицу. В какой-то момент транспортное средство съехало с проезжей части дороги и перевернулось на бок.

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На момент аварии в автобусе было два водителя и 22 пассажира. Десяти из них и водителю понадобилась медицинская помощь. Ее врачи скорой оказывали пострадавшим на месте происшествия, а затем госпитализировали.

Правоохранители уточнили, что степень тяжести телесных повреждений травмированных устанавливается.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа полиции, ее обстоятельства и причины выясняются. Также решался вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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