На Полтавщине перевернулся пассажирский автобус, много пострадавших. Фото
Утром понедельника, 11 октября, на трассе Киев – Харьков – Довжанский в Полтавской области перевернулся автобус с 24 людьми. Одиннадцать из них получили травмы различной степени тяжести.
ДТП произошло около 06:40 на 174 километре автодороги возле села Карпиловка Лубенского района. Об этом информирует отдел коммуникации полиции Полтавщины (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Автобус, за рулем которого находился 56-летний мужчина, следовал из Луганщины в столицу. В какой-то момент транспортное средство съехало с проезжей части дороги и перевернулось на бок.
На момент аварии в автобусе было два водителя и 22 пассажира. Десяти из них и водителю понадобилась медицинская помощь. Ее врачи скорой оказывали пострадавшим на месте происшествия, а затем госпитализировали.
Правоохранители уточнили, что степень тяжести телесных повреждений травмированных устанавливается.
На месте ДТП работала следственно-оперативная группа полиции, ее обстоятельства и причины выясняются. Также решался вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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