На Полтавщине авто вылетело на встречку и устроило ДТП, есть погибший. Фото и видео

В ночь на 14 октября в Полтаве произошло столкновение авто Hyundai Accent с автомобилем "Газель". Авария произошла на улице Зиньковской около двух часов ночи.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Полтавской области. За рулем "Хюндай" был житель Полтавы, 1986 года рождения, водителем "ГАЗ" был житель Сумской области, 1969 года рождения.

Как сообщает Telegram-канал "Труха Полтава", ДТП произошло на выезде из города в сторону ПГТ Диканька. Отмечается, что Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с "ГАЗом". Водитель Хюндай" от полученных ран скончался в больнице. Два его пассажира остались живы.

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Добавим, что "Газель" в результате столкновения перевернулась, но водитель жив и получил незначительные раны.

По факту ДТП начато уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября на трассе Киев – Харьков – Довжанский в Полтавской области перевернулся автобус с 24 людьми. Одиннадцать получили травмы различной степени тяжести. Среди них и водитель, который впоследствии скончался в больнице.