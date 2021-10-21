На трассе Киев – Одесса столкнулись два зерновоза, водитель одного грузовика сгорел в кабине. Видео 18+
Вечером в четверг, 21 октября, на трассе Одесса-Киев водитель зерновоза не справился с управлением и въехал в припаркованную на обочине фуру. От удара грузовики загорелись и мужчина, который стал инициатором аварии, оказался заблокирован огнем.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Одесской области. Спасатели прибыли на место и потушили пожар, однако водителя зерновоза спасти не удалось – его останки достали из обгоревшей кабины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. На месте аварии продолжают работу работники ГУ ГСЧС, а также следователи.
"Просим водителей быть осторожными: на данном участке дороги ограничено движение транспорта, в сторону Одессы движение осуществляется по одной полосе", – призвали автомобилистов копы.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
19 октября на трассе Тернополь-Львов грузовик врезался в автомобиль семейной пары, который в обход ПДД выехал на встречную пару. Муж и жена погибли на месте, доставать из машины их тела пришлось, используя специальную технику.
20 октября на трассе из Одессы в Киев в ДТП попали сразу пять транспортных средств, трое пассажиров из которых погибли в результате удара.