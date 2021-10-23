В Киеве пьяный водитель сбил пешехода: смерть была мгновенной. Видео с места трагедии

В Киеве в ночь на субботу, 23 октября, водитель Honda сбил человека на пешеходном переходе. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Авария произошла на перекрестке проспекта Петра Григоренко и улицы Анны Ахматовой. Водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения, передает Telegram-канал "dtpkiev" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На место происшествия приехала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

"И опять смертельное пьяное ДТП в Киеве на перекрестке Григоренка и Ахматовой. Нетрезвый водитель Хонда насмерть сбил пешехода на переходе. Смерть наступила мгновенно", – говорится под видео.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Шевченковском районе Киева произошла авария с участием грузовика Mercedes и машины службы каршеринга Hyundai. В результате ДТП погиб водитель последнего авто.