На Никопольщине российские дроны атаковали спасателей, которые тушили пожар. Фото
Страна-агрессор продолжает терроризировать Днепропетровщину с временно оккупированных территорий. В субботу, 13 июля, на Никопольщине российские дроны атаковали спасателей, тушивших пожар.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. В результате атаки получил ранения работник местной пожарной команды. Также был поврежден автомобиль.
"Днем произошел пожар сухой травы, возникший в селе Капуловка Покровской сельской территориальной общины Никопольского района. На место направлены работники местной пожарной команды и пожарных-спасателей города Никополь. Во время тушения враг направил дроны-камикадзе по спасателям", - говорится в сообщении ДСНС.
В субботу, 13 июля, страна-террорист два раза атаковала поселок Буды на Харьковщине по тактике повторного удара. Погибли спасатель и полицейский, более 20 человек травмированы.
Также в субботу, 13 июля, оккупанты атаковали баллистикой Одещину. Подробная информация об обстреле уточняется.
Напомним, начиная с 6 утра 12 июля до 15 часов 13 июля российские войска в Херсонской области убили троих гражданских и ранили десять мирных жителей. Под вражеским огнем за это время оказались 15 населенных пунктов области, включая Херсон.
Также атаковали захватчики накануне и Донетчину. За сутки 12 июля армия России убила шестерых мирных жителей области. Еще 22 человека получили ранения.
Кроме того, сообщалось, что ночью против 13 июля силы ПВО сбили четыре ударных БПЛА в двух областях. Еще один дрон полетел в направлении Беларуси.
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