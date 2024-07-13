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На Никопольщине российские дроны атаковали спасателей, которые тушили пожар. Фото

Анна Павлова
Война против России
2 минуты
330
На Никопольщине российские дроны атаковали спасателей, которые тушили пожар. Фото

Страна-агрессор продолжает терроризировать Днепропетровщину с временно оккупированных территорий. В субботу, 13 июля, на Никопольщине российские дроны атаковали спасателей, тушивших пожар.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. В результате атаки получил ранения работник местной пожарной команды. Также был поврежден автомобиль.

На Никопольщине российские дроны атаковали спасателей, которые тушили пожар. Фото
На Никопольщине российские дроны атаковали спасателей, которые тушили пожар. Фото
На Никопольщине российские дроны атаковали спасателей, которые тушили пожар. Фото
На Никопольщине российские дроны атаковали спасателей, которые тушили пожар. Фото

"Днем произошел пожар сухой травы, возникший в селе Капуловка Покровской сельской территориальной общины Никопольского района. На место направлены работники местной пожарной команды и пожарных-спасателей города Никополь. Во время тушения враг направил дроны-камикадзе по спасателям", - говорится в сообщении ДСНС.

В субботу, 13 июля, страна-террорист два раза атаковала поселок Буды на Харьковщине по тактике повторного удара. Погибли спасатель и полицейский, более 20 человек травмированы.

Также в субботу, 13 июля, оккупанты атаковали баллистикой Одещину. Подробная информация об обстреле уточняется.

Напомним, начиная с 6 утра 12 июля до 15 часов 13 июля российские войска в Херсонской области убили троих гражданских и ранили десять мирных жителей. Под вражеским огнем за это время оказались 15 населенных пунктов области, включая Херсон.

Также атаковали захватчики накануне и Донетчину. За сутки 12 июля армия России убила шестерых мирных жителей области. Еще 22 человека получили ранения.

Кроме того, сообщалось, что ночью против 13 июля силы ПВО сбили четыре ударных БПЛА в двух областях. Еще один дрон полетел в направлении Беларуси.

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