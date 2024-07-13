Россияне ударили по поселку Буды в Харьковском районе: есть погибшие и раненые

Российские войска 13 июля атаковали поселок Буды Харьковского района, ранив мужчину. В течение часа, когда на место попаданий приехали медики "скорой", захватчики нанесли повторные удары по населенному пункту, под ударом оказался объект социальной инфраструктуры.

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На 17:40 известно о погибших и более 20 раненых, среди которых ребенок. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

О первом ударе захватчиков по Будам Синегубов рассказал в 15:58.

"Осколочное ранение получил мужчина 24 лет. Осмотр места попадания продолжается", – отмечал он.

Приблизительно через час, в 16:54, Синегубов рассказал о повторной атаке и о том, что количество раненых возросло. Тогда же стало известно, что в результате вражеского удара есть погибший среди гражданского населения.

По состоянию на 17.18 Синегубов озвучил первые детали теракта россиян. Ударили захватчики по гражданскому объекту инфраструктуры. На тот момент было известно о 16 пострадавших.

"Из них 9 человек госпитализировали, среди них — один ребенок. Один человек погиб. Количество пострадавших возросло после повторного обстрела локации. Также поврежден автомобиль "скорой", который прибыл на вызов", – сообщил глава Харьковской ОВА, пообещав обнародовать уточненную информацию.

И новые плохие новости не заставили себя ждать: уже к 17:42 количество пострадавших увеличилось до 22 человек. Возросло и количество жертв: российские удары забрали жизни двух мирных жителей.

Напомним, начиная с 6 утра 12 июля до 15 часов 13 июля российские войска в Херсонской области убили троих гражданских и ранили десять мирных жителей. Под вражеским огнем за это время оказались 15 населенных пунктов области, включая Херсон.

Также били захватчики накануне и по Донетчине. За сутки 12 июля армия России убила шестерых мирных жителей области. Еще 22 человека получили ранения.

Кроме того, сообщалось, что в ночь на 13 июля силы ПВО сбили четыре ударных БПЛА в двух областях. Еще один дрон полетел в направлении Беларуси.