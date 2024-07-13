Россияне атаковали Одессу баллистикой из Крыма: все подробности

Страна-агрессор продолжает терроризировать Украину. В субботу, 13 июля, россияне атаковали Одессу баллистикой из Крыма.

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Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов. Предварительно, по информации ПК "Юг", Россия обстреляла Одещину ракетами "Искандер-М". Пока о пострадавших не сообщается, детали атаки уточняются.

Чиновник напомнил, что сигнал воздушной тревоги в Одессе и области раздался в 15:51. В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

В 15:55 в городе раздался взрыв. Мэр Одессы Геннадий Труханов после этого сообщил еще о одной ракете в направлении Одессы, однако позже написал, что "цель не фиксируется". Ранее над городом силы ПВО работали по двум российским разведывательным дронам "Орлан-10".

В субботу, 13 июля, страна-террорист два раза атаковала поселок Буды на Харьковщине по тактике повторного удара. Погибли спасатель и полицейский, более 20 человек травмированы.

Напомним, начиная с 6 утра 12 июля до 15 часов 13 июля российские войска в Херсонской области убили троих гражданских и ранили десять мирных жителей. Под вражеским огнем за это время оказались 15 населенных пунктов области, включая Херсон.

Также били захватчики накануне и по Донетчине. Через сутки 12 июля армия России убила шестерых мирных жителей области. Еще 22 человека получили ранения.

Кроме того, сообщалось, что в ночь на 13 июля силы ПВО сбили четыре ударных БПЛА в двух областях. Еще один дрон полетел в направлении Беларуси.