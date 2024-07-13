В Херсонской области оккупанты попали в учебное заведение и общежитие: есть погибший

Российские войска продолжают наносить удары по Херсонщине. В течение суток, начиная с 6 утра 12 июля, они обстреляли и сбросили авиабомбы на 14 населенных пунктов региона, включая Херсон.

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Попали, в частности, по жилым домам, учебному заведению и общежитию, есть жертва и раненые. Подробности рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Так, за прошедшие сутки россияне обстреливали и наносили авиационные удары по населенным пунктам Золотая Балка, Львов, Белозерка, Берислав, Антоновка, Станислав, Александровка, Кизомыс, Одрадокаменка, Гавриловка, Высокое, Первомайское, Гончарное и город Херсон.

"Российские военные попали в админздание, учебное заведение, башню сотовой связи, магазин и общежитие; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 3 многоэтажки и 3 частных дома", – перечислил Прокудин.

По его словам, в результате российских атак в области погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Между тем, начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко уточнил, что Херсон и Антоновку захватчики накануне обстреляли шесть раз. Именно на территории Херсонской городской территориальной общины расположено пораженное оккупантами образовательное учреждение и общежитие. Кроме того, поврежден многоквартирный и два частных дома: ранения получили двое гражданских.

Напомним, били захватчики накануне и по Донетчине. За сутки 12 июля армия России убила шестерых мирных жителей области. Еще 22 человека получили ранения.

Также сообщалось, что в ночь на 13 июля силы ПВО сбили четыре ударных БПЛА в двух областях. Еще один дрон полетел в направлении Беларуси.