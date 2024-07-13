Армия России за сутки убила шестеро мирных жителей Донетчины
Российские войска за сутки 12 июля убили шестерых мирных жителей Донецкой области. В Мирнограде от российских ударов погибли четыре человека, еще двое гражданских были убиты россиянами в Константиновке.
Ранения различной степени тяжести накануне получили 22 человека. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
"Россия убивает гражданских! За 12 июля россияне убили 6 жителей Донетчины: 4 в Мирнограде и 2 в Константиновке. Еще 22 человека в области за сутки получили ранения", – отметил он.
По данным Министерства внутренних дел, среди раненых накануне есть ребенок.
В целом, рассказали в министерстве, за сутки армия РФ атаковала 17 населенных пунктов Донетчины, повреждены 66 гражданских объектов.
Всего с начала вторжения в Донецкой области захватчики убили по меньшей мере 2085 человек, еще минимум 5389 гражданских были ранены. Однако в этих цифрах не отражено количество жертв и пострадавших в Мариуполе и Волновахе,
Напомним, накануне, 12 июля, российские оккупанты ударили по Мирнограду в Донецкой области. На город захватчики сбросили КАБы.
Первой жертвой, о которой стало известно, оказался 15-летний парень, погибший от полученных ранений на месте. Впоследствии количество погибших увеличилось. Также сообщалось о раненых, среди которых – дети.
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