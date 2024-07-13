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Армия России за сутки убила шестеро мирных жителей Донетчины

Лилия Рагуцкая
Война против России
2 минуты
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Армия России за сутки убила шестеро мирных жителей Донетчины

Российские войска за сутки 12 июля убили шестерых мирных жителей Донецкой области. В Мирнограде от российских ударов погибли четыре человека, еще двое гражданских были убиты россиянами в Константиновке.

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Ранения различной степени тяжести накануне получили 22 человека. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Россия убивает гражданских! За 12 июля россияне убили 6 жителей Донетчины: 4 в Мирнограде и 2 в Константиновке. Еще 22 человека в области за сутки получили ранения", – отметил он.

Армия России за сутки убила шестеро мирных жителей Донетчины
Армия России за сутки убила шестеро мирных жителей Донетчины

По данным Министерства внутренних дел, среди раненых накануне есть ребенок.

В целом, рассказали в министерстве, за сутки армия РФ атаковала 17 населенных пунктов Донетчины, повреждены 66 гражданских объектов.

Армия России за сутки убила шестеро мирных жителей Донетчины
Армия России за сутки убила шестеро мирных жителей Донетчины
Армия России за сутки убила шестеро мирных жителей Донетчины
Армия России за сутки убила шестеро мирных жителей Донетчины

Всего с начала вторжения в Донецкой области захватчики убили по меньшей мере 2085 человек, еще минимум 5389 гражданских были ранены. Однако в этих цифрах не отражено количество жертв и пострадавших в Мариуполе и Волновахе,

Армия России за сутки убила шестеро мирных жителей Донетчины

Напомним, накануне, 12 июля, российские оккупанты ударили по Мирнограду в Донецкой области. На город захватчики сбросили КАБы.

Первой жертвой, о которой стало известно, оказался 15-летний парень, погибший от полученных ранений на месте. Впоследствии количество погибших увеличилось. Также сообщалось о раненых, среди которых – дети.

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