На Львовщине произошло страшное ДТП с тремя автомобилями: погибли семь человек. Фото

Утром 15 декабря во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Вследствие аварии на месте погибли 7 человек.

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Еще трое людей получили травмы и были госпитализированы в лечебные учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

ДТП произошло в 5:30 на трассе "Тернополь – Львов – Рава-Русская" недалеко от села Чижиков Львовского района. По информации полицейских, произошло столкновение трех транспортных средств: автомобиля BMW, грузовика DAF и микроавтобуса Mercedes Sprinter.

Ранения несовместимые с жизнью получили пассажиры микроавтобуса Mercedes Sprinter, данные которых уточняются. Кроме того, три человека были травмированы – 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель микроавтобуса и его 23-летняя пассажирка. Все пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения Львова.

На месте происшествия работают следователи, специалисты-криминалисты полиции Львовской области, а также сотрудники других служб. Устанавливаются обстоятельства ДТП и данные всех участников.

По факту ДТП следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

Напомним, 10 декабря в Житомире на улице Леси Украинки произошла авария, в результате которой пострадали две школьницы в возрасте 11 и 13 лет. Водитель автомобиля ЗАЗ-Daewoo совершил наезд на переходивших дорогу девушек.

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