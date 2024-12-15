Один – в критическом состоянии: появились подробности о пострадавших в смертельном ДТП возле Львова

После масштабного дорожно-транспортного происшествия во Львовской области два человека находятся в больнице в тяжелом состоянии. Еще один человек в критическом состоянии с ушибом головного мозга.

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Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Об этом в комментарии OBOZ.UA сообщили львовские врачи.

После ДТП каретами скорой помощи троих пострадавших доставили в больницы Первого медобъединения Львова. В Больнице Святого Пантелеймона находится пациент 45 лет с ушибом головного мозга и субдуральным кровоизлиянием в лобном участке. Мужчина находится в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии.

В Больницу Святого Луки госпитализированы двое пациентов. По информации врачей, 24-летняя женщина в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и переломами. Она находится в отделении интенсивной терапии.

Также известно, что у 39-летнего мужчины диагностирован ушиб легких, переломы костей и закрытую черепно-мозговую травму. Он в тяжелом состоянии находится в отделении интенсивной терапии. Пациентам предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, утром 15 декабря во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Вследствие аварии на месте погибли 7 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 ноября в Хмельницком пьяный водитель под действием тяжелых наркотиков убил трех женщин. Его автомобиль BMW на большой скорости въехал в остановку общественного транспорта, где стояли люди.

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