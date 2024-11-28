В Хмельницком пьяный водитель под тяжелыми наркотиками убил трех женщин: до этого он пять раз нарушал правила дорожного движения

В Хмельницком произошла ужасная авария. Рано утром 18 ноября BMW на большой скорости въехал в остановку общественного транспорта, где стояли люди. Три женщины погибли на месте. Сам водитель был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. До этого как минимум пять раз его останавливали за нарушение правил дорожного движения.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Вылетел на остановку

Примерно в 7:20 утра 18 ноября внедорожник BMW на большой скорости несся по улице Заричанской в Хмельницком. Сначала он попробовал обогнать впередиидущий автомобиль, выехав прямо на сплошную разделительную линию. Но не рассчитал расстояние и фактически застрял между двумя автомобилями, едущими во встречных направлениях.

От удара его вынесло на тротуар и остановку, где в это время уже ждали автобус люди. Тяжелая машина на большой скорости снесла остановку полностью и на месте убила трех женщин.

Среди погибших оказались 60-летняя Любовь Лужняк – мама сотрудника полиции Хмельницкого, а также 53-летняя учительница труда лицея №8, которая ехала на работу. Также погибла еще одна женщина, ей было 56 лет.

Алкоголь и наркотики

За рулем автомобиля-убийцы оказался 27-летний Евгений Шевчук. Как рассказали на судебном заседании, мужчина уроженец города Жмеринка Винницкой области, зарегистрирован во Львове. А в Хмельницком проживал с октября этого года.

Полиция задержала его на месте аварии. Как заявил в суде прокурор, Шевчук в момент аварии был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Исследование выявило в его организме остатки кокаина, амфетамина и других веществ. К тому же только за прошлый год водитель пять раз (!) привлекался за превышение скорости. В одном из случаев у него была зафиксирована скорость 140 км в час.

На суде он просил прощения и говорил, что не хотел этого. Судья вынес решение о взятии Шевчука под стражу без права внесения залога.

Погибла учительница труда лицея

Одна из погибших 60-летняя Любовь Лужняк, мама сотрудника патрульной полиции Андрея Лужняка. Он на своей страничке в Facebook сообщил об этом.

Женщина в последнее время работала швеей и как раз утром ехала на работу. Ранее она была воспитателем в детском садике, а потом работала на рынке.

Вторая погибшая 53-летняя учительница труда Хмельницкого лицея №8 Валентина Вальчук. В учебном заведении никто не отвечал на телефонные звонки, а на сайте и страничке в социальных сетях информации о гибели сотрудницы не оказалось.

В некоторых комментариях школьники писали, что Валентина Адамовна была хорошей и доброй.

О ней вспомнили в ГО "Захист прав споживачів освітніх послуг". Как оказалась, учительница была активным членом этой организации. Когда-то она получила отравление на рабочем месте, а потом боролась за то, чтобы ее травму признали трудовой.

Полиция Хмельницкой области открыла производство по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, которое управляет транспортным средством в состоянии опьянения, что привело к гибели нескольких лиц.

Виновному грозит до 12 лет лишения свободы.