В Житомире водитель сбил двух школьников, которые пересекали дорогу: появились подробности. Фото

10 декабря в Житомире на улице Леси Украинки произошла авария, в результате которой пострадали две школьницы в возрасте 11 и 13 лет. Водитель автомобиля ЗАЗ-Daewoo совершил наезд на переходивших дорогу девушек.

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Об этом сообщила полиция Житомирской области. По информации полиции, ДТП произошло около 17:53.

За рулем автомобиля находился 21-летний житель Полтавской области. Освидетельствование водителя на месте происшествия подтвердило, что он был трезв.

Школьницы получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу. В настоящее время их состояние уточняется.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"). В рамках расследования устанавливаются все детали инцидента.

Стражи порядка призывают водителей быть внимательными и осторожными, особенно при плохой видимости или сложных дорожных условиях. Нарушение скоростного режима, скользкая дорога и несоблюдение дистанции значительно повышают риск ДТП.

Пешеходам рекомендуют переходить дорогу в установленных местах, носить светлую одежду или использовать световозвращающие элементы, чтобы быть заметными на дороге. Также следует избегать отвлечения на гаджеты, особенно при переходе через проезжую часть.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 ноября в Хмельницком пьяный водитель под действием тяжелых наркотиков убил трех женщин. Его автомобиль BMW на большой скорости въехал в остановку общественного транспорта, где стояли люди. До этого виновника аварии уже по меньшей мере пять раз останавливали за нарушение правил дорожного движения.

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