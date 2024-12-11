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В Житомире водитель сбил двух школьников, которые пересекали дорогу: появились подробности. Фото

Ольга Ганюкова
Криминальные новости
2 минуты
3,6 т.
В Житомире водитель сбил двух школьников, которые пересекали дорогу: появились подробности. Фото

10 декабря в Житомире на улице Леси Украинки произошла авария, в результате которой пострадали две школьницы в возрасте 11 и 13 лет. Водитель автомобиля ЗАЗ-Daewoo совершил наезд на переходивших дорогу девушек.

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Об этом сообщила полиция Житомирской области. По информации полиции, ДТП произошло около 17:53.

За рулем автомобиля находился 21-летний житель Полтавской области. Освидетельствование водителя на месте происшествия подтвердило, что он был трезв.

Школьницы получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу. В настоящее время их состояние уточняется.

В Житомире водитель сбил двух школьников, которые пересекали дорогу: появились подробности. Фото
В Житомире водитель сбил двух школьников, которые пересекали дорогу: появились подробности. Фото

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"). В рамках расследования устанавливаются все детали инцидента.

Стражи порядка призывают водителей быть внимательными и осторожными, особенно при плохой видимости или сложных дорожных условиях. Нарушение скоростного режима, скользкая дорога и несоблюдение дистанции значительно повышают риск ДТП.

Пешеходам рекомендуют переходить дорогу в установленных местах, носить светлую одежду или использовать световозвращающие элементы, чтобы быть заметными на дороге. Также следует избегать отвлечения на гаджеты, особенно при переходе через проезжую часть.

В Житомире водитель сбил двух школьников, которые пересекали дорогу: появились подробности. Фото
В Житомире водитель сбил двух школьников, которые пересекали дорогу: появились подробности. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, 18 ноября в Хмельницком пьяный водитель под действием тяжелых наркотиков убил трех женщин. Его автомобиль BMW на большой скорости въехал в остановку общественного транспорта, где стояли люди. До этого виновника аварии уже по меньшей мере пять раз останавливали за нарушение правил дорожного движения.

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