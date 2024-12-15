Водитель был выпившим и сбежал, бросив авто: появились подробности смертельного ДТП возле Львова

Водитель, который утром воскресенья, 15 декабря, спровоцировал ДТП во Львовской области с семью погибшими и тремя травмированными, предварительно, был нетрезвым. После аварии он сбежал, бросив свой автомобиль и пострадавших.

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Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Смертельное ДТП произошло с участием грузовика, микроавтобуса и легковушки BMW.

"Семь жизней забрал, трех покалечил и сбежал… оставив свой автомобиль и пострадавших", – написал Белошицкий.

По его словам, предварительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Она стала неуправляемой и влетела в микроавтобус. Семь человек погибли, трое госпитализированы.

Водитель BMW был задержан. Досудебное расследование продолжается.

"Легкомыслие, пренебрежение правилами – именно это основные причины таких ДТП… И еще хочется напомнить таким "беглецам" с места ДТП, кто натворит беды и не хочет отвечать за свои поступки – еще ни один не сбежал в последнее время. Все найдены подразделениями полиции", – заверил правоохранитель.

Как сообщал OBOZ.UA, ужасное ДТП произошло в 5:30 на трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская неподалеку от села Чижиков Львовского района. Вследствие аварии на месте погибли семь человек. Еще три человека с травмами были госпитализированы.

Два человека в тяжелом состоянии. Еще один – в критическом с ушибом головного мозга.

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