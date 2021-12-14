На Луганщине произошло ДТП с участием маршрутки: есть погибший, пострадали семь человек. Фото

В Луганской области утром 14 декабря маршрутка с пассажирами слетела в кювет с трассы Чугуев – Миловое. В результате аварии один человек погиб, семь получили травмирования.

ДТП произошло около 06:40 вторника возле села Орехово в Старобельском районе. Об этом сообщила пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Татьяна Погукай в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Предварительно установлено, что водитель не учел дорожную обстановку, а именно гололедицу на трассе, и допустил выезд пассажирского микроавтобуса на обочину.

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Транспортное средство перевернулось на правую сторону, на месте аварии погиб один из пассажиров.

Остальные шесть пассажиров и водитель получили телесные повреждения. Двум пострадавшим понадобилась госпитализация, а другим помощь медики оказали на месте происшествия.

Днем вторника там продолжали работать экстренные службы и сотрудники полиции, устанавливая детали ДТП.

По данным правоохранителей, за январь-октябрь этого года в Луганской области произошло 824 аварии, из которых 246 – с погибшими и/или травмированными. В частности, эти ДТП унесли жизни 36 людей, а 349 человек травмировались. Статистика с учетом информации за ноябрь на сайте Патрульной полиции пока отсутствует.

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