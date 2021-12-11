Бревно с лесовоза влетело в маршрутку с людьми под Ривне. Фото с места ДТП

10 декабря в селе Городище в Ривненской области бревно из грузовика, перевозившего древесину, пробило боковое стекло маршрутки, в которой находились 20 человек, и травмировало его пассажира. Другая повредила лобовое стекло транспортного средства.

Об этом "Суспільному" сообщила специалист отдела коммуникации Нацполиции области Светлана Карачун. Она отметила, что ЗИЛ принадлежит частному предпринимателю.

По словам Карачун, за рулем грузовика находился 31-летний житель села Яблонное. Его доставили в медучреждение для обследования на состояние алкогольного опьянения. У 32-летнего жителя Березного, получившего повреждение в результате аварии, предварительно диагностировали перелом предплечья.

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Правоохранители изъяли транспортные средства и устанавливают обстоятельства инцидента.

Напомним, 29 ноября в Полтаве дерево упало на женщину с ребенком. Инцидент произошел из-за непогоды. Ребенка ударило по руке, а мать получила удар по голове. По словам пострадавшей, хотя травмы оказались незначительными, однако они очень испугались, девочка сильно кричала и плакала.

8 декабря в Киеве неподалеку от Офиса президента Украины на дорогу упало дерево. В результате происшествия механические повреждения получил один из припаркованных автомобилей. Дерево перегородило часть дороги, а коммунальщики приступили к ликвидации последствий ЧП.

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