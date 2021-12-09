На Черниговщине хоронят погибших: новые детали масштабного ДТП с маршруткой и фурой

Черниговщина продолжает прощаться с людьми, погибшими 7 декабря в результате столкновения маршрутки с фурой. Жертвами ужасного ДТП стали 13 человек, еще семеро получили тяжелые травмы. В то трагическое утро они просто ехали по своим делам – кто на работу, кто в школу, кто в больницу.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Среди погибших оказался также житель села Новые Млыны Борзнянского района – 62-летний Петр Хатнюк. Мужчина ехал на операцию в Чернигов.

"Всю жизнь он прожил один, так и не женился. Детей у него не было. Много лет работал водителем на предприятии "Сельхозхимия" в соседнем селе. Сам держал двух коров, продавал молоко. У него и трактор есть, он занимался сельским хозяйством. Трудолюбивый, спокойный человек", – говорит OBOZREVATEL его односельчанин Иван Григорьевич.

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У Петра осталась сестра Лариса (живет в этом же селе), есть еще брат, но сейчас он лежит в больнице после операции. Помимо Хатнюка в той маршрутке больше не было жителей из Новых Млынов. "Говорят, была еще девушка, но водитель ее не взял. Да и я собирался ехать той маршруткой, но дочь меня остановила. Нам повезло", – говорит Иван Григорьевич.

В четверг, 9 декабря, Петра Хатнюка похоронили.

Также в маршрутке погибла 41-летняя Наталия Болва из села Покровское Менского района. Женщина работала главным специалистом в отделении Пенсионного фонда. У нее остался муж, детей у пары не было.

"Сама Наталия Ивановна родом из другого села. Но переехала сюда давно, когда вышла замуж. Муж родом из нашего села Куковичи. Хорошая семья. Куда и зачем она ехала в то утро, я не знаю", – говорит OBOZREVATEL местная жительница Ирина.

С Натальей тоже попрощались в четверг, 9 декабря.

Накануне OBOZREVATEL сообщал подробности и о других погибших. Среди жертв оказались Ярослав Веремиенко и Виктория Гурин. Молодым людям было по 23 года, они долго встречались и в ближайшее время планировали пожениться.

Еще авария оборвала жизни 19-летней Юлии и ее 49-летней мамы Нины Ткаченко, которая работала преподавателем английского языка.

Также трагедия унесла жизни 54-летней жительницы села Великая Дочь Натальи Матяш и 47-летнего водителя той маршрутки Александра Мартыненко, у которого остались жена и двое детей.

Напомним, смертельная авария произошла утром во вторник, 7 декабря:

На трассе Чернигов – Гремяч возле села Брусилов в маршрутку влетела фура, которую вынесло на встречную полосу и от сильного удара даже развернуло. Тела людей после столкновения выкинуло на дорогу, а некоторых зажало в салоне.

Погибли 13 человек из той маршрутки, в том числе ее водитель. Еще семерых пассажиров доставили в больницы Чернигова в тяжелом состоянии.