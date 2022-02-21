Оккупанты обстреляли Новолуганское: погиб мирный житель и поврежден газопровод. Фото

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Вооруженные формирования России на Донбассе 21 февраля обстреляли поселок Новолуганское. В результате вражеского огня погиб мирный житель.

Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. Он также опубликовал фото последствий обстрелов (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

О погибшем пока известно, что это мужчина 1970 года рождения.

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Также снаряды оккупантов повредили объекты инфраструктуры, в результате чего поселок остался без электроэнергии и отопления, перебит газопровод.

Кроме того, на фото видны повреждения жилых домов.

По состоянию на 17:00 понедельника, 21 февраля, штаб ООС сообщил, что ранения получили четверо украинских военных. Они находятся в состоянии разной степени тяжести.

Всего враг 54 раза нарушил режим прекращения огня, в 45 из них применялось вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

OBOZREVATEL непрерывно следит за ситуацией на Донбассе. Подробнее о том, что происходит там 21 февраля, читайте в нашей онлайн-хронике.