ГБР пришло с обысками в часть, где Рябчук расстрелял сослуживцев: первые подробности

Государственное бюро расследований пришло с обысками в воинскую часть, где солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев. Сотрудники ведомства изучают ряд документов.

Об этом сообщается на сайте ГБР. Следователи проверяют причины, которые могли привести к массовому убийству (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Сотрудники бюро изучают документы о порядке прохождения службы и то, как она была организована. Также они проверяют, насколько эффективно велась работа психологов с личным составом.

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Других подробностей в ГБР пока не уточняют.

Напомним, что 27 января в Днепре на заводе "Южмаш" около 4 часов утра солдат срочной службы Артемий Рябчук во время выдачи оружия расстрелял военнослужащих Национальной гвардии. Пять человек погибли, столько же ранены и сейчас находятся в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Артемий Рябчук был задержан полицией всего через несколько часов после ЧП в Подгородом, что вблизи Днепра. Сопротивления он не оказывал. Ему объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 115 (Умышленное убийство), 408 (Дезертирство) и 410 (Хищение оружия и боеприпасов).

В сети появились несколько видео, в том числе с рассказом Рябчука о том, как он совершил преступление.