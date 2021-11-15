Отдали жизнь за Украину! Что известно о бойцах ВСУ, которые погибли на Луганщине: истории и фото

Украина снова понесла потери на Донбассе. В этот раз – на Луганщине, где 12 ноября на мине подорвался автомобиль с военнослужащими 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Русланом Прусовым и Вадимом Федосеевым.

Обоих бойцов похоронили в воскресенье, 14 ноября, на кладбище в Николаеве. У мужчин остались семьи и дети.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщил ветеран АТО и волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, Прусов и Федосеев погибли на одном из самых опасных участков на Луганщине. Автомобиль с военными подорвался на противотанковой мине между поселком Станица Луганская и городом Счастье.

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"Там оккупанты имеют стратегическое преимущество. Находясь на высоте, они могут просматривать наши позиции в глубь на 2-8 км. Трагедия не единична. Подобную тактику враг применяет регулярно, так как она наиболее действенная в "политических условиях" и деморализующая в плане войны", – рассказал Рымарук.

Напомним, примерно на том же месте два месяца назад подорвался КрАЗ с украинскими военными, тогда один из них был ранен.

51-летний мастер-сержант с Николаевщины посвятил армии практически всю свою жизнь. Еще с 14 лет он был воспитанником военного оркестра.

Как рассказал OBOZREVATEL сослуживец погибшего мужчины Александр, Вадим показывал своим друзьями старые видеозаписи (сделанные примерно в 1989-1990 гг.), на которых запечатлены моменты строевой подготовки молодых военных. И среди них шагал юный барабанщик – Вадим Федосеев. Неподалеку от села, где вырос боец, расположилась военная часть, где и воспитывался будущий десантник.

Вадим выбрал профессию военного и никогда ей не изменял. "Мы с ним познакомились в 1993 году, когда вместе начали служить. Но кроме того, что Вадим был десантником, он еще и играл в военном оркестре. Он был хорошим другом, очень исполнительный и обязательный. Он был командиром ремонтного взвода, где ремонтируют парашюты. Фактически, он нес ответственность за жизни ребят, за то, как сработает парашют в небе", – рассказал Олег, еще один его друг.

В 2009 году Федосеев вышел на военную пенсию, но все равно остался работать в родной части. А в марте 2014-го мужчину мобилизовали.

"Когда твоя родина в опасности, ты лежать на диване не будешь. Дали приказ, встал и пошел защищать", – говорит Олег о защитнике Украины.

У погибшего военного в Николаеве осталась супруга и взрослый сын. У них были очень хорошие отношения, Вадим звонил любимой по несколько раз в день, вспоминает Александр:

"Он постоянно о ней заботился, словно и не прошло много лет как они поженились. Ее зовут Наталья Григорьевна. А у Вадима еще было тонкое чувство юмора. Бывает, еще в мирное время засидимся где-то, но он четко в определенное время встает и говорит, мол, все, ребята, пойду домой, а то "Наталья Григорьевна свет выключит".

По словам мужчины, Федосеев также выделялся среди командиров в армии – никогда не кричал и не ругал солдат за ошибки. Напротив, мог подойти и успокоить человека, сказать, что с каждым такое бывает, что главное – не повторять этих ошибок и все будет хорошо.

В мастерскую Федосеева привозили ремонтировать парашюты, за которые никто не брался, но он умел их восстанавливать.

"Знаете, у него в мастерской в ремонтном взводе народ постоянно толпился. Он был удивительно коммуникабельный, веселый, добрый. Люди тянулись к нему, особенно молодые солдаты. Он воспитал очень многих офицеров, они приходили к нему за советом. Он умел найти подход к любому, так что человек доверял ему. Но это вовсе не значит, что он был слишком мягким. Да, добрый, веселый, но характер был у него стальной. Все знали, что если ему что-то поручили, он выполнит и проверять его не надо. Ему дать задание не успеют, а у него уже все готово", – вспоминает Александр.

Также стало известно о еще одном интересном факте из жизни мужчины – Федосеев служил в Югославии в составе миротворческой миссии. Там он попал в плен к сербам, его пытали и жизнь бойца висела на волоске. Об этом он вспоминать не любил. Но только сильный духом человек мог выдержать такое испытание.

У 44-летнего подполковника остались жена и маленькая дочка. Знакомые вспоминают его как ответственного мужчину, готового всегда прийти на помощь.

Вот что говорит о бойце волонтер Антонина Селина, которая познакомилась с Русланом несколько лет назад: "Это было в трагический период, когда мы вместе выполняли последнюю волю нашего друга, морпеха-подполковника, больного онкологией. Мы вместе провожали его в последний путь. С тех пор поддерживали дружеские отношения с Русланом. Он был гиперответственным товарищем, не любил пустословить. К нему можно было звонить в любое время и он всегда был готов прийти на помощь, выслушать, дать совет".

По ее словам, Прусов был порядочным офицером и терпеть не мог коррупционеров, А еще очень любил свою жену. "Он как-то мне признался: "Мне так повезло с женой, носил бы ее на руках круглые сутки. Кого мне благодарить?" Только настоящий мужчина способен на такую любовь", – вспоминает волонтер.

Со своей женой Аленой Руслан поженился в 2017 году. Вскоре у них родилась дочь, которую мужчина тоже безумно любил.

Напомним, ранее OBOZREVATEL также рассказывал о бойцах ВСУ, которые погибли на Донбассе в октябре, отдав свои жизни за независимость Украины.