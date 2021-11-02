На Донбассе под вражеским огнем погиб защитник Украины: имя и фото героя

На Донбассе 2 ноября погиб украинский военнослужащий Сергей Елисеев. Боец получил несовместимое с жизнью ранение во время обстрела со стороны вооруженных формирований России.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook. Враг с начала суток четыре раза нарушил режим прекращения огня, применив также вооружение, запрещенное Минскими договоренностями (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде Закарпатский легион уточнили, что погибшим является воин одного из их батальонов Сергей Елисеев.

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Отмечается, что он защищал Украину с первых дней войны с Россией.

Всего 2 ноября противник обстреливал позиции ВСУ:

в районе Павлополя и Новозвановки из стрелкового оружия;

в районе Причепиловки из 120-мм минометов.

В итоге несовместимое с жизнью ранение получил один украинский военнослужащий.

Воины ВСУ открывали ответный огонь по врагу, заставив его прекратить обстрелы.

Напомним, что 1 ноября в результате вражеских обстрелов украинский воин получил боевую травму.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки оккупанты 11 раз нарушали режим прекращения огня, к тому же дважды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.