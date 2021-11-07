Защищал Украину с самого начала войны: появились фото и детали гибели бойца ВСУ на Донбассе

В зоне Операции Объединенных сил оккупационные войска убили 47-летнего защитника Украины Виталия Павлысько. Уроженец города Яворов получил осколочное ранение во время минометного обстрела.

Об этом сообщает пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады, в которой служил военный. Дома у погибшего остались жена и дочка.

"Во время обстрела, когда главный сержант Павлысько вместе с другими военнослужащими перемещались в укрытие, одна из вражеских мин разорвалась рядом с бойцами. В результате Виталий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что Павлысько служил на фронте с самого начала российско-украинской войны. Собратья вспоминают погибшего защитника как смелого, порядочного, ответственного, трудолюбивого и квалифицированного военнослужащего и авторитетного армейца.

"Он навсегда останется в нашей памяти как Герой, отдавший свою жизнь за наше государство, за свободную и независимую Украину. Вечная память тебе, Воин!", – добавили в пресс-службе.

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