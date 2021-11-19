На Донбассе погиб боец Сил спецопераций ВСУ: стало известно имя Героя. Фото

На Донбассе в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований России погиб украинский военнослужащий. Это Уберт Мрачковский.

О факте потери на фронте сообщила пресс-служба ООС. Имя погибшего Героя и его фото опубликовано на странице командования Сил специальных операций ВСУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Уточняется, что боец получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Старшему солдату Мрачковскому Уберту Валерьевичу было 33 года, он служил в 8-м полке специального назначения ССО.

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"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", – заявили в ООС.

В то же время российско-оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, в пяти случаях они применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь из разрешенного вооружения, заставив противника прекратить обстрелы.

Так, огонь велся по позициям ВСУ:

в направлении Марьинки из 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов;

в сторону Лопаскино из 82-мм минометов;

в районе Причепиловки из стрелкового оружия;

возле Новомихайловки из гранатометов разных систем и стрелкового оружия;

вблизи Катериновки из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

возле населенного пункта Пески из станковых противотанковых гранатометов;

в направлении Авдеевки из 120-мм минометов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 ноября наемники российско-оккупационных войск на Донбассе дважды использовали против украинских сил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. За прошедшие сутки они пять раз обстреливали позиции ВСУ, на что получили адекватный ответ.