Сбила молодую маму троих детей: в Светловодске за смертельное ДТП судят еще одну "мажорку"

Олег Шевченко
Олег Шевченко
Расследования
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ДТП Светловодск

В Светловодске Кировоградской области начался суд над Татьяной Вишневской, которая насмерть сбила 27-летнюю Марию Хивренко. Виновнице ДТП грозит до восьми лет лишения свободы, а троим детям, младшему из которых сейчас всего три месяца, предстоит взрослеть без самого родного человека.

Подробнее о резонансной аварии читайте в материале OBOZREVATEL.

Вместо праздника горе

Авария произошла ранним утром на улице Героев Украины. Автомобиль Mazda 6 двигался от площади в направлении третьей школы. Водитель не справилась с управлением, врезалась в бетонный люк, после этого автомобиль занесло на тротуар. Там в это время находилась 27-летняя Мария Хивренко, которая получила несовместимые с жизнью травмы.

ДТП в Светловодске произошло 1 сентября возле торгового центра
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По словам ее подруги, в ночь на 1 сентября молодая мама готовила старшего сына, шестилетнего Мишу, в 1-й класс. Четырехлетняя дочка Вика в этот день должна была отправиться в детсад, а дома осталась бы Мария и полуторамесячный Богданчик.

"Маша всю ночь стирала, гладила – устала сильно. Только хотела лечь поспать, как проснулся Богданчик, она покормила его и уложила. Стало светать, спать уже расхотелось. Муж Саша уговаривал ее прилечь отдохнуть, но Маша решила, что нужно сбегать пополнить банковскую карточку. На ней не было денег, а предстояло много хлопот – садик, потом школа, линейка... Времени не будет. Несмотря на то, что муж пытался отговорить, все равно пошла. Словно ее тянуло туда что-то…" – рассказывала OBOZREVATEL знакомая Марии.

Мария Хивренко погибла в ДТП.

Назад молодая женщина уже не вернулась. Александр звонил ей – телефон не отвечал. Он собрал детей, чтобы отвести в садик и школу, но раздался звонок из полиции: мужчину попросили прийти опознать тело жены.

Таинственная "мажорка"

За рулем синей Mazda 6 была 28-летняя Татьяна Вишневская, в салоне авто – четверо пассажиров. Все получили травмы.

По словам местных жителей, Вишневская – личность в городе известная. Ее называют "мажоркой". "Мама якобы живет за границей, а муж – в Киеве. Никто не знает, чем занимается сама Татьяна, до закрытия страниц в социальных сетях она указывала, что живет в Москве", – рассказали они.

Татьяна Вишневская.

В судебном решении, правда, чуть больше информации: и отец, и мать женщины живут за границей, она замужем, не работает, детей нет.

Судебное решение по мере пресечения.
Виноват... ежик

Во время избрания меры пресечения Вишневская заявила, что не хотела, чтобы такое произошло, а виной всему якобы стал ежик.

"Я не хотела, чтобы так вышло. На моей стороне движения ежик перебегал дорогу – я хотела его объехать. Выехала на встречную полосу, там не было машин. Услышала звук, как хлопок, и дальше – нижняя часть тела зажата в авто, верхней – влетела в стекло. Шли искры от машины, ее крутило. Ничего больше не помню, не знаю, как это произошло. Пришла в себя только в больнице", – рассказала она.

Татьяна Вишневская в суде во время избрания меры пресечения.

Татьяну Вишневскую суд отправил в СИЗО на шестьдесят дней, но с возможностью внесения залога в 340 тысяч гривен – чем она и воспользовалась. Уже через несколько дней женщина вышла на свободу.

В октябре следствие по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, повлекшим гибель человека и травмирование другого (ч.2 ст. 286 УК Украины) было завершено.

"Женщина-водитель, управляя автомобилем Mazda 6, грубо нарушила правила дорожного движения, превысила допустимую скорость, совершая маневр объезда препятствия, выехала на встречную полосу движения. Автомобиль занесло и отбросило на тротуар, где состоялся наезд на пешехода", – рассказали о выводах следствия в Кировоградской областной прокуратуре.

Обвинительный акт передали в суд для рассмотрения по существу.

2 ноября в Светловодском горрайонном суде состоялось первое заседание. Правда, состоялось – громко сказано, из-за неявки некоторых пострадавших прокурор Игорь Васильков ходатайствовал о переносе. Следующее заседание назначено на 6 декабря.

Отметим, в случае доказательства вины обвиняемой грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Справляются без мамы

Как рассказали знакомые семьи Хивренко, мачеха и родной отец от Марии отказались, потому муж Саша и трое деток были для нее всем. После гибели молодой женщины на ее супруга свалилось не только горе, но и дополнительная ответственность – нужно было брать себя в руки и заниматься детьми.

По словам друзей семьи, Миша, Вика и Богданчик, которому сейчас три месяца, – в порядке.

"Старший мальчик на дистанционном обучении, средняя ходит в садик, а у младшего – зубки лезут", – рассказали они.

По поводу помощи пострадавшим со стороны виновницы ДТП, говорят, что "предлагали неоднократно, но Саша и без них справляется".

"Его мама – просто невероятная женщина. Все обязанности по уходу за детьми сейчас на ней, хотя это сложно в ее возрасте", – добавила друг семьи.

OBOZREVATEL продолжает внимательно следить за этой трагической историей.

Александр и Мария за некоторое время до трагедии: пара была очень счастлива.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине произошел ряд смертельных дорожно-транспортных происшествий:

В Украине в ДТП гибнет больше людей, чем на войне

Согласно данным Патрульной полиции, за девять месяцев 2021 года в Украине произошло 137 286 ДТП. В результате этих аварий уже погибли 2 225 человек. Война на дорогах забирает больше жизней, чем в зоне боевых действий на Донбассе.

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