Сбила молодую маму троих детей: в Светловодске за смертельное ДТП судят еще одну "мажорку"

В Светловодске Кировоградской области начался суд над Татьяной Вишневской, которая насмерть сбила 27-летнюю Марию Хивренко. Виновнице ДТП грозит до восьми лет лишения свободы, а троим детям, младшему из которых сейчас всего три месяца, предстоит взрослеть без самого родного человека.

Подробнее о резонансной аварии читайте в материале OBOZREVATEL.

Авария произошла ранним утром на улице Героев Украины. Автомобиль Mazda 6 двигался от площади в направлении третьей школы. Водитель не справилась с управлением, врезалась в бетонный люк, после этого автомобиль занесло на тротуар. Там в это время находилась 27-летняя Мария Хивренко, которая получила несовместимые с жизнью травмы.

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По словам ее подруги, в ночь на 1 сентября молодая мама готовила старшего сына, шестилетнего Мишу, в 1-й класс. Четырехлетняя дочка Вика в этот день должна была отправиться в детсад, а дома осталась бы Мария и полуторамесячный Богданчик.

"Маша всю ночь стирала, гладила – устала сильно. Только хотела лечь поспать, как проснулся Богданчик, она покормила его и уложила. Стало светать, спать уже расхотелось. Муж Саша уговаривал ее прилечь отдохнуть, но Маша решила, что нужно сбегать пополнить банковскую карточку. На ней не было денег, а предстояло много хлопот – садик, потом школа, линейка... Времени не будет. Несмотря на то, что муж пытался отговорить, все равно пошла. Словно ее тянуло туда что-то…" – рассказывала OBOZREVATEL знакомая Марии.

Назад молодая женщина уже не вернулась. Александр звонил ей – телефон не отвечал. Он собрал детей, чтобы отвести в садик и школу, но раздался звонок из полиции: мужчину попросили прийти опознать тело жены.

За рулем синей Mazda 6 была 28-летняя Татьяна Вишневская, в салоне авто – четверо пассажиров. Все получили травмы.

По словам местных жителей, Вишневская – личность в городе известная. Ее называют "мажоркой". "Мама якобы живет за границей, а муж – в Киеве. Никто не знает, чем занимается сама Татьяна, до закрытия страниц в социальных сетях она указывала, что живет в Москве", – рассказали они.

В судебном решении, правда, чуть больше информации: и отец, и мать женщины живут за границей, она замужем, не работает, детей нет.

Во время избрания меры пресечения Вишневская заявила, что не хотела, чтобы такое произошло, а виной всему якобы стал ежик.

"Я не хотела, чтобы так вышло. На моей стороне движения ежик перебегал дорогу – я хотела его объехать. Выехала на встречную полосу, там не было машин. Услышала звук, как хлопок, и дальше – нижняя часть тела зажата в авто, верхней – влетела в стекло. Шли искры от машины, ее крутило. Ничего больше не помню, не знаю, как это произошло. Пришла в себя только в больнице", – рассказала она.

Татьяну Вишневскую суд отправил в СИЗО на шестьдесят дней, но с возможностью внесения залога в 340 тысяч гривен – чем она и воспользовалась. Уже через несколько дней женщина вышла на свободу.

В октябре следствие по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, повлекшим гибель человека и травмирование другого (ч.2 ст. 286 УК Украины) было завершено.

"Женщина-водитель, управляя автомобилем Mazda 6, грубо нарушила правила дорожного движения, превысила допустимую скорость, совершая маневр объезда препятствия, выехала на встречную полосу движения. Автомобиль занесло и отбросило на тротуар, где состоялся наезд на пешехода", – рассказали о выводах следствия в Кировоградской областной прокуратуре.

Обвинительный акт передали в суд для рассмотрения по существу.

2 ноября в Светловодском горрайонном суде состоялось первое заседание. Правда, состоялось – громко сказано, из-за неявки некоторых пострадавших прокурор Игорь Васильков ходатайствовал о переносе. Следующее заседание назначено на 6 декабря.

Отметим, в случае доказательства вины обвиняемой грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Как рассказали знакомые семьи Хивренко, мачеха и родной отец от Марии отказались, потому муж Саша и трое деток были для нее всем. После гибели молодой женщины на ее супруга свалилось не только горе, но и дополнительная ответственность – нужно было брать себя в руки и заниматься детьми.

По словам друзей семьи, Миша, Вика и Богданчик, которому сейчас три месяца, – в порядке.

"Старший мальчик на дистанционном обучении, средняя ходит в садик, а у младшего – зубки лезут", – рассказали они.

По поводу помощи пострадавшим со стороны виновницы ДТП, говорят, что "предлагали неоднократно, но Саша и без них справляется".

"Его мама – просто невероятная женщина. Все обязанности по уходу за детьми сейчас на ней, хотя это сложно в ее возрасте", – добавила друг семьи.

OBOZREVATEL продолжает внимательно следить за этой трагической историей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине произошел ряд смертельных дорожно-транспортных происшествий:

на трассе в Кировоградской области в результате столкновения KIA Sportage и фуры погибли тренер по каратэ Руслан Тодорашко и трое его воспитанников 11, 12 и 16 лет. Они возвращались с чемпионата Украины, который проходил в Виннице

Согласно данным Патрульной полиции, за девять месяцев 2021 года в Украине произошло 137 286 ДТП. В результате этих аварий уже погибли 2 225 человек. Война на дорогах забирает больше жизней, чем в зоне боевых действий на Донбассе.