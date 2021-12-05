На Николаевщине обнаружили мертвым пропавшего 9-летнего мальчика: тело лежало в камышах. Фото

В Николаевской области в поселке Кривое Озеро 5 декабря нашли мертвым 9-летнего Артура Василишина. Тело мальчика, который в субботу, 4 декабря, ушел из дома и не вернулся, обнаружили в камышах в реке Кодыма.

Об этом сообщили на странице ГУ НП в Николаевской области в Facebook. В Telegram-канале "Одесса INFO" написали, что ребенка без признаков жизни нашли одесские волонтеры (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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В полицию о пропаже заявили родители Артура. Поиски мальчика продолжались всю ночь, были задействованы полицейские, ювеналы, кинологи, местные жители и поисковая группа из Одессы.

Известно, что ребенок ушел со двора дома около 15:00, с тех пор его местонахождение было неизвестно. У Артура были проблемы со здоровьем, причина и обстоятельства его смерти на данный момент устанавливаются. Тело мальчика направят на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Мелитополе 9-летний мальчик ушел из дома после ссоры с матерью. Полицейским удалось его разыскать только к утру следующего дня.